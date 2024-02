Quante posizioni guadagna Darderi nel ranking ATP e dove può arrivare a Buenos Aires

L’Argentina porta bene a Luciano Darderi che, dopo la vittoria nel torneo di Cordoba, approda agli ottavi di finale a Buenos Aires: l’azzurro riesce nuovamente ad incamerare punti importanti nel ranking ATP, potendo pensare di scalare altre posizioni.

Darderi per ora conferma il proprio best ranking: l’azzurro incamera finora 25 punti, non dovendone scartare alcuno lunedì prossimo. In questo modo l’italiano, che lunedì scorso era 76° a quota 722, ora conferma il proprio piazzamento ma sale a quota 747.

Luciano Darderi in caso di passaggio ai quarti andrebbe a 772, al 75° posto virtuale. L’azzurro poi, con l’approdo in semifinale andrebbe a 822 punti, al 67° posto virtuale, mentre volando in finale salirebbe a 887, al 61° posto virtuale, infine con la vittoria in finale si porterebbe a 972, al 47° posto virtuale.

RANKING ATP LUCIANO DARDERI 19 FEBBRAIO 2024

Ranking ATP lunedì 12 febbraio: 722, 76° posto.

Punti da scartare lunedì 19 febbraio: 0 (Challenger Vina del Mar 2023)

Punti da incamerare lunedì 19 febbraio: quelli di Buenos Aires 2024 (al momento 25).

Ranking ATP dopo il passaggio agli ottavi: 747, 76° posto virtuale.

Ranking ATP con il passaggio ai quarti: 772, 75° posto virtuale.

Ranking ATP con il passaggio in semifinale: 822, 67° posto virtuale.

Ranking ATP con il passaggio in finale: 887, 61° posto virtuale.

Ranking ATP con la vittoria finale: 972, 47° posto virtuale.