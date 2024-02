Come può cambiare il ranking di Sinner a Rotterdam: scenari e mirino su Medvedev

Non difenderà il titolo conquistato lo scorso anno a Rotterdam il russo Daniil Medvedev, numero 3 del ranking, il quale sconfisse nell’ultimo atto l’azzurro Jannik Sinner, numero 4 del mondo: il tennista italiano, invece, sarà in campo nei Paesi Bassi e può puntare a conquistare il terzo posto della classifica mondiale.

Lunedì 12 febbraio Jannik Sinner ha scartato i 250 punti della vittoria a Montpellier 2023, ma è tornato a conteggiare i 10 punti dell’eliminazione all’esordio a Cincinnati 2023, scendendo a quota 8070. Quei 10 punti, però, potrebbero rivelarsi fondamentali questa settimana.

L’italiano, infatti, lunedì 19 febbraio scarterà proprio i 300 punti della finale di Rotterdam dello scorso anno: l’azzurro oggi ripartirà dunque da quota 7770 e, in caso di vittoria finale andrebbe a quota 8270, salendo al 3° posto, altrimenti resterà in quarta piazza.

Il russo Daniil Medvedev, infatti, non giocando a Rotterdam perderà i 500 punti della vittoria dello scorso anno, scendendo a quota 8265 ed esponendosi al possibile sorpasso dell’azzurro, che avverrebbe per sole 5 lunghezze. Per questo motivo i 10 punti di Cincinnati 2023 risulterebbero fondamentali per Sinner.

RANKING ATP JANNIK SINNER

Ranking ATP lunedì 12 febbraio: 8070 punti, 4° posto.

Punti da scartare lunedì 19 febbraio: 300 (ATP Rotterdam 2023).

Punti da incamerare lunedì 19 febbraio: quelli di Rotterdam 2024.

Ranking ATP lunedì 19 febbraio: 7770 punti + quelli di Rotterdam 2024. In caso di vittoria finale andrebbe a quota 8270, salendo al 3° posto, altrimenti resterà in 4a posizione.

RANKING ATP DANIIL MEDVEDEV

Ranking ATP lunedì 12 febbraio: 8765 punti, 3° posto.

Punti da scartare lunedì 19 febbraio: 500 (ATP Rotterdam 2023).

Punti da incamerare lunedì 19 febbraio: 0 (ATP ‘s-Hertogenbosch 2023).

Ranking ATP lunedì 19 febbraio: 8265 punti. In caso di vittoria finale di Sinner a Rotterdam scenderà al 4° posto, altrimenti resterà in 3a posizione.