Pallamano, Qualificazioni Europei femminili 2024: l’Italia sfida la Lettonia. Le convocate del DT Tedesco

Torna in campo la Nazionale italiana femminile di pallamano. Le azzurre sfideranno infatti la Lettonia per i round 3-4 del Gruppo 4 valido per le qualificazioni agli EHF Euro 2024.Il match di andata si svolgerà in trasferta, nello specifico in quel di Dobele, alle 18:10 del 29 febbraio. Il ritorno andrà invece in scena come di consueto ne La Casa della Pallamano di Chieti il 3 marzo, sempre alle 18:30.

Nelle scorse ore il Direttore Tecnico Giuseppe Tedesco ha convocato una rosa di 18 atlete, tra cui spiccano diverse novità rispetto alla squadra che aveva sfidato ad ottobre la Francia e la Slovenia. Tra le new entry figurano il portiere Nina Bertolino, le ali Giulia Gozzi, Luisella Podda e Giulio Losio, i terzini Giulia Conte e Luisa Ponti e infine, i pivot Eleonora Colloredo, Lucila Stettler e Angelica Mandredini.

Un cospicuo numero di atlete chiamate a sostituire tante colleghe ferme per infortunio, tra cui anche il capitano Ilaria Della Costa, Asia Mangone, Bevelyn Eghianruwa, Vanessa Djiogap, Giorgia Meneghini e Rocio Squizziato.

Tedesco ha presentato il doppio confronto contro la Lettonia ai microfoni federali con queste parole: “Abbiamo cercato di inserire atlete che meritavano di essere visionate, sulla base delle indicazioni che stanno arrivando dal campionato di Serie A1 e mantenendo quel trait d’union con le nostre selezioni giovanili che ha sempre caratterizzato le scelte in questi mesi. Naturalmente anche la situazione legata alle indisponibilità per infortunio ha comportato rotazioni in ruoli-chiave, dove avremo assenze importanti, per la difesa e per l’attacco, come quelle di Dalla Costa e Squizziato. Ritroviamo giocatrici come Colloredo e Bertolino, che avevamo già visionato nella prima parte del mio lavoro alla guida della Nazionale, oppure un’atleta come Losio proveniente da ottime prestazioni in Coppa Italia e in un’area, quella delle giocatrici mancine, dove siamo peraltro in emergenza viste le assenze forzate delle varie Mangone, Djiogap e Meneghini. In generale, continuiamo nel nostro intento, come staff tecnico, di dare possibilità ai nostri talenti di fare esperienza e, nello specifico, di contribuire all’intento comune di battere la Lettonia. Vincere queste due partite è il nostro obiettivo. Abbiamo fiducia, siamo consapevoli di avere a disposizione un roster con del talento e con la possibilità di centrare dei risultati positivi”. Di seguito le convocate:

QUALIFICAZIONI EUROPEI PALLAMANO: LE QUALIFICATE DELL’ITALIA

PORTIERI: Francesca Luchin (PO – 1991 – Brixen Südtirol), Maddalena Cabrini (PO – 2004 – Venplast Dossobuono), Nila Bertolino (PO – 2000 – Cassano Magnago)

ALI: Giada Babbo (AS – 1997 – Brixen Südtirol), Giulia Gozzi (AS – 2002 – Cassano Magnago), Giulia Rossomando (AD – 2004 – Jomi Salerno), Luisella Podda (AD – 2002 – Cassa Rurale Pontinia), Giulia Losio (AD – 1997 – AC Life Style Erice)

TERZINI E CENTRALI: Ramona Manojlovic (CE – 2002 – AC Life Style Erice), Sofia Ghilardi (CE – 1999 – Le Havre\FRA), Serena Eghianruwa (TS – 2004 – Cellini Padova), Giulia Conte (TS – 2003 – Mezzocorona), Bianca Barbosu (TS\CE – 1999 – Cassano Magnago), Lisa Ponti (CE\TS – 2003 – Cassano Magnago)

PIVOT: Aurora Gislimberti (PI\TD – 2004 – Jomi Salerno), Eleonora Colloredo (PI – 2001 – Cassa Rurale Pontinia), Lucila Maria Stettler (PI – 1990 – Cassa Rurale Pontinia), Angelica Manfredini (PI – 2003 – Cassano Magnago)

STAFF TECNICO: Giuseppe Tedesco (DT), Elena Barani (vice-allenatrice)

STAFF MEDICO: Michele Carubia (medico), Michela De Cicco (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Daniele Fachechi