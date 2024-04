Pallamano, Tedesco dopo la sconfitta delle azzurre: “Serviva la partita perfetta, non è stato così”

Con la sconfitta rimediata contro la Slovenia, la Nazionale italiana di pallamano femminile ha salutato la possibilità di centrare la qualificazione ai Campionati Europei 2024 che si svolgeranno in Austria, Ungheria, Svizzera. Le azzurre infatti sono state superate 35-21, in un match mai messo in discussone.

Il cammino delle ragazze guidate da Giuseppe Tedesco si è quindi chiuso al quarto posto del gruppo 4 con 4 punti, tutti derivanti dalla brillante doppia vittoria contro la Lettonia, non sufficiente per rientrare nel raggruppamento delle 24 formazioni che prenderanno parte alla rassegna continentale.

Una volta terminato l’incontro, il DT ha analizzato quanto successo, ponendo l’accento soprattutto su una prima frazione non facile: “Abbiamo giocato un primo tempo troppo brutto rispetto a quello di cui avremmo avuto bisogno per cullare una speranza di qualificazione che, ad ogni modo, sapevamo essere piccola perché eravamo consapevoli di chi affrontavamo in questo girone. Probabilmente il fattore emozionale, legato alla consapevolezza di giocarci tanto, ha influito: eravamo molli in difesa e abbiamo perso troppi palloni che hanno concesso facili gol in contropiede“.

Tedesco ha poi concluso: “Non c’era presenza fisica in difesa, al contrario di ciò che eravamo riusciti a mostrare per alcuni minuti contro la Francia. Il secondo tempo è andato meglio, ma partendo dal 22-11 era difficile riuscire a ricucire lo strappo o quantomeno a contenere il divario. Rimane il rimpianto perché potevamo essere più vicini e giocarcela sulla differenza reti. Prendere punti in Slovenia, in questo momento, forse è ancora un po’ lontano dalle nostre possibilità. Ci sarebbe servita la partita perfetta, ma tale non è stata”.