Pallamano: successi pesanti per Brixen, Alperia Black Devils e Sassari

La 16esima giornata della stagione regolare della Serie A Gold 2023-2024 di pallamano è andata in archivio interamente. Ecco come sono andate le cose nel turno successivo alle Finals di Coppa Italia.

Affermazioni importanti per il Brixen capolista, l’Alperia Black Devils e Sassari: i primi per 22-24 in casa del Secchia Rubiera, i secondi con lo score di 36-30 nei confronti dello Sparer Eppan e per i sardi un blitz in trasferta, 26-28, nella tana del Cassano Magnano.

Vittorie anche per il Fasano, 22-3o in casa del Teamnetwork Albatro, e per il Macagi Cingoli, che la spunta 21-20 sul Trieste, mentre Bolzano e Conversano hanno rispettivamente regolato il Carpi (26-31, in Emilia) e Pressano (30-23, in Puglia).

La classifica aggiornata

Brixen 28, Alperia Black Devils 25, Sidea Group Fasano 24, Conversano 23, Cassano Magnago 22, Bolzano 22*, Raimond Ego Sassari 18*, Macagi Cingoli 14*, Sparer Eppan 11, Teamnetwork Albatro 10*, Trieste 8, Secchia Rubiera 7, Pressano 4, Carpi 4

*una partita in meno