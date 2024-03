Pallamano, Tedesco presenta la doppia sfida con Francia e Lettonia: “Pochi cambiamenti per dare continuità”

Non sarà una passeggiata, ma le azzurre devono dare il tutto e per tutto. Comincia questa sera il raduno della Nazionale di pallamano femminile, pronta a prepararsi per il delicatissimo doppio impegno contro la Francia e la Slovenia nelle due partite valide per le qualificazioni agli Europei 2024.

Le azzurre, al momento con quattro punti all’attivo, arrivano adesso alla fase più delicata del torneo: le fuoriclasse transalpine arriveranno alle 18:00 del 3 aprile, mentre le temibili slovene accoglieranno le nostre ragazze a Lubiana il 7 aprile.

Due squadre, seppur con pesi e misure differenti, forti e competitive, che costringeranno le giocatrici di coch Giuseppe Tedesco agli straordinari. Non a caso il Direttore Tecnico ha professato calma, presentando ai microfoni di HandBall Mania i due match: “Abbiamo avuto una grande fortuna nel poter giocare le due partite contro la Lettonia – ha detto Tedesco nelle parole raccolte dalla FIGH – perché ci hanno dato modo di giocare e di ampliare le nostre possibilità di scelta in fatto di roster. Voglio innanzitutto ringraziare Emma Salvaro, Giulia Conte e Angelica Manfredini che non sono in questa convocazione, ma che avevano mostrato un buonissimo lavoro nel precedente raduno”.

Tedesco ha poi concluso: “Ci siamo limitati a reinserire, ca va sans dire, il capitano Dalla Costa e Djiogap, quest’ultima in un reparto, quello dei mancini, dove continuiamo a fare a meno di Mangone. Inoltre ci sarà Giulia Laita, uno dei punti di forza dell’Italia U19 che ha vinto gli EHF Championships in estate. Pochi cambiamenti, dunque, anche per dare continuità a quella emozione nel giocare in Nazionale, quel coinvolgimento emotivo visto a marzo contro la Lettonia”.