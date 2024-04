Pallamano, Qualificazioni Europei 2024: Italia-Francia 13-36. Le transalpine travolgono le azzurre

La quinta giornata delle Qualificazioni agli Europei femminili 2024 di pallamano si è conclusa. A Chieti infatti, l’Italia ha affrontato le campionesse del mondo della Francia. Ecco come sono andate le cose nel match disputato in Abruzzo.

LA CRONACA

A Chieti, di fatto, non c’è mai partita. Le campionesse del mondo partono subito fortissimo mettendo le cose in chiaro con un perentorio 0-7. L’Italia va subito alle corde riuscendo a reagire solo parzialmente per un momentaneo 5-10, che però poi diventa 7-19 all’intervallo.

Nella ripresa la musica non cambia, anzi. Le azzurre cedono definitiva, il divario si allarga fino al 10-25. La Francia continua nel suo incedere, la sequenza di gol prosegue: 12-30 sino al conclusivo 13-36 (top scorer in casa Italia.

L’Italia scende così nella differenza reti complessiva da -47 a -69 precludendosi così ogni chance di qualificazione agli Europei 2024.

Prossima partita domenica 7 aprile, alle ore 18, a Lubiana contro la Slovenia. Per passare ci vorrebbe un miracolo: quello di non perdere contro le balcaniche, cosa che appare assai difficile.