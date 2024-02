Nuoto, Federico Burdisso: “Sono molto stanco. Peccato, le condizioni sono queste. Ho dato il massimo”

Federico Burdisso, con il tempo di 1’56″68, è il primo degli eliminati nei 200 farfalla ai Mondiali di Doha, in termini di semifinali. Non l’epilogo sperato dal ventiduenne pavese, che lascia da solo Alberto Razzetti a portare alta la bandiera italiana nella finale di questa gara.

Queste le sue parole alla Rai: “Sono veramente molto stanco, devo essere sincero. Mi dispiace un po’, Mondiale un po’ strano. Peccato, le condizioni sono queste. Io ho dato il massimo. Non so neanche cosa dire, non c’è neanche da essere arrabbiati. Ho dato il massimo che valevo in queste condizioni. La strada è ancora lunga“.

La parte positiva, se vogliamo, della questione è che, perlomeno, Burdisso riesce a migliorare il risultato ottenuto nel 2023, quando uscì ancor prima delle semifinali, cioè in batteria.

In ogni caso, si tratta forse dell’unica nota parzialmente stonata del contingente azzurro in questa giornata che di gioie ne ha viste davvero tante, a partire dall’oro di Simona Quadarella.

1’56″68