Nicolò Renna al settimo cielo dopo il trionfo ai Mondiali di iQFoil: “La mia strategia ha pagato, ho rischiato il tutto per tutto”

Nicolò Renna si conferma una delle stelle della vela olimpica italiana e confeziona una nuova impresa, laureandosi Campione del Mondo 2024 di iQFoil al termine di una settimana fantastica nelle acque di Lanzarote (Isole Canarie, Spagna). Il giovane trentino, ormai praticamente certo della convocazione per le Olimpiadi, si presenterà dunque a Parigi detenendo contemporaneamente il titolo iridato ed europeo.

Renna, secondo in classifica generale dopo la fase di qualificazione, ha dominato la semifinale accedendo alla regata conclusiva e garantendosi un posto sul podio. In Finale l’azzurro si è inventato un capolavoro, rimontando dalla terza alla prima posizione con una scelta tattica rivelatasi vincente e decisiva per vincere l’oro mondiale davanti al polacco Pawel Tarnowski e all’olandese Luuc Van Opzeeland.

“Sono veramente al settimo cielo. La mia strategia ha pagato. Ad un certo punto ero ultimo e mi sono detto di rischiare il tutto per tutto, decidendo di prendere la direzione opposta rispetto ai miei avversari. Alla fine è andata bene e sono contento”, ha dichiarato il 22enne gardesano dopo le Medal Series di ieri in quel di Lanzarote (fonte: Coni).

“Indubbiamente, il mio obiettivo principale in questo Campionato Mondiale era conquistare una medaglia. Sono riuscito a superare la semifinale, e da quel momento in poi, direi che è stato un piacere perché una volta superata questa fase, hai la garanzia di una medaglia e questo ti permette di gareggiare con maggiore serenità e dare il massimo! Naturalmente sono estremamente felice e ora mi aspetta un periodo di meritato riposo“, ha poi aggiunto al sito federale.