IL FENOMENO DEL VENTO! Nicolò Renna è campione del mondo iQFoil a Lanzarote!

Al termine di una settimana da grande protagonista nelle acque di Lanzarote, Nicolò Renna sale ulteriormente di colpi nella giornata decisiva e si laurea Campione del Mondo 2024 nella nuova classe olimpica iQFoil. Un risultato pesantissimo per il 22enne gardesano, che migliora dunque il bronzo ottenuto nell’ultima edizione di Den Haag e si presenterà ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 detenendo contemporaneamente il titolo iridato ed europeo.

L’azzurro, qualificatosi per le Medal Series odierne in seconda posizione dopo 19 regate di flotta (suddivise tra course e slalom), è partito direttamente dalle semifinali non sbagliando nulla a partire dallo start e accedendo in scioltezza alla Finale. Già certo di salire nuovamente sul podio mondiale per il secondo anno di seguito, Renna a quel punto ha messo nel mirino la medaglia d’oro nella prova conclusiva contro il polacco Pawel Tarnowski ed il fortissimo olandese Luuc Van Opzeeland.

Quest’ultimo, campione in carica e promosso automaticamente alla Finale grazie al primo posto nelle Opening Series, ha trovato una partenza praticamente perfetta prendendo subito il comando delle operazioni e costringendo gli avversari a provare delle mosse alternative. Tarnowski in effetti è riuscito a colmare il gap ingaggiando un bel duello ravvicinato con il neerlandese, mentre il velista italiano verso metà regata è andato all-in scegliendo un lato diverso dai primi due per provare a sparigliare le carte.

A conti fatti la tattica di Nicolò ha pagato, proiettando il classe 2001 dalla terza posizione alla prima con un buon margine sugli inseguitori in vista degli ultimi due lati. Nessun ulteriore colpo di scena nel finale, con Renna che non ha commesso errori allungando ulteriormente e trionfando davanti a Tarnowski (argento) e ad un deluso Van Opzeeland (bronzo).

Epilogo beffardo anche in campo femminile per la leader della generale dopo 20 regate di flotta, la britannica Emma Wilson, battuta però in finale dall’israeliana Sharon Kantor (nuova campionessa del mondo cominciando il suo cammino addirittura dai quarti di finale) e costretta quindi ad accontentarsi dell’argento. Podio completato in terza piazza dall’israeliana Katy Spychakov. Niente da fare purtroppo per la cagliaritana Marta Maggetti, oro iridato 2022, squalificata nei quarti (insieme ad altre due atlete) per partenza anticipata.