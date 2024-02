Lotta, Enrica Rinaldi centra la finale per il bronzo agli Europei!

Dopo la prima medaglia conquistata ieri dall’Italia grazie al bronzo di Danila Sotnikov, agli Europei 2024 di lotta arriva un’altra finale per il gradino più basso del podio in casa azzurra: Enrica Rinaldi domani combatterà per il terzo posto nella categoria di peso olimpica dei -76 kg della femminile nella rassegna continentale in corso a Bucarest, in Romania.

Eliminate invece le altre azzurre in gara, ovvero Emanuela Liuzzi, nei -50 kg, e Laura Godino, nei -68 kg. Domani, infine, affronteranno i turni eliminatori Maria Ferone nei -53 kg, Aurora Russo nei -57 kg ed Elena Esposito nei -62 kg.

Nella categoria di peso olimpica dei -76 kg della lotta femminile, Enrica Rinaldi nel turno di qualificazione ai quarti supera la polacca Daniela Tachuk, sconfitta per superiorità tecnica con incontro interrotto sullo score di 10-0. Nei quarti di finale, invece, l’azzurra piega la resistenza della padrona di casa romena Catalina Axente, numero 7 del ranking UWW, imponendosi per priorità sul risultato di 1-1. Nel penultimo atto, però, l’italiana viene battuta dall’ucraina Anastasiia Shustova, vittoriosa ai punti per 3-0.

Nella categoria di peso olimpica dei -50 kg Emanuela Liuzzi elimina nel turno di qualificazione la lituana Gabija Dilyte, battuta per 2-1, ma nei quarti di finale viene battuta dalla bulgara Miglena Georgieva Selishka, vittoriosa ai punti per 4-2. La bulgara viene battuta in semifinale e per l’azzurra svanisce il ripescaggio.

Nella categoria di peso olimpica dei -68 kg Laura Godino esce di scena nel turno di qualificazione ai quarti, sconfitta dalla russa Khanum Velieva (in gara come atleta indipendente neutrale), la quale si impone per superiorità tecnica con incontro interrotto sullo score di 13-2. Velieva esce di scena ai quarti e per l’azzurra non c’è ripescaggio.