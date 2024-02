Lotta, Danila Sotnikov conquista il bronzo agli Europei! Podio nei -130 kg della greco-romana

Si sblocca già nella prima giornata di finali il medagliere dell’Italia agli Europei senior 2024 di lotta, in corso a Bucarest, in Romania: Danila Sotnikov conquista il bronzo nella categoria di peso olimpica dei -130 kg della greco-romana. Escono di scena, invece, gli altri atleti italiani impegnati quest’oggi.

L’azzurro, già medaglia d’argento continentale nel 2022, ieri era stato battuto dal russo Sergei Semenov (iscritto come atleta indipendente neutrale), poi medaglia d’oro, e quest’oggi nei ripescaggi è stato impeccabile, battendo, nell’ordine, per 4-2 il russo Dzmitry Zarubski (anch’egli iscritto come atleta indipendente neutrale) e per 4-1 il lituano Mantas Knystautas.

Grazie a questi successi Sotnikov si è guadagnato l’accesso alla finale per il bronzo, nella quale ha compiuto una vera e propria impresa, superando il vicecampione olimpico, il georgiano Iakobi Kajaia, battuto con lo score di 9-3, e salendo così sul gradino più basso del podio.

Sono stati invece tutti eliminati in maniera definitiva gli altri greco-romanisti azzurri in gara quest’oggi, ovvero Riccardo Abbrescia, Luca Svaicari ed Andrea Setti, mentre domani ci sarà l’esordio della lotta femminile e per l’Italia saranno in gara Emanuela Liuzzi, Laura Godino ed Enrica Rinaldi.