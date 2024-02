Speed skating, Campionati Italiani 2024: nelle mass start si impongono Laura Peveri e Michele Malfatti

Si sono chiusi quest’oggi a Baselga di Pinè, in provincia di Trento, i Campionati Italiani Assoluti 2024 sulle singole distanze di speed skating: nella terza ed ultima giornata di gare spazio alle mass start sia in ambito maschile che femminile.

In campo femminile affermazione di Laura Peveri (Fiamme Oro), che in volata batte Maybritt Vigl (Ritten Sport), seconda, e Veronica Luciani (Noale Ice), terza. In ambito maschile fuga vincente di Michele Malfatti (Fiamme Gialle), che stacca nel finale Riccardo Lorello (C.S. Esercito), secondo, mentre è terzo Andrea Giovannini (Fiamme Gialle).

CAMPIONI ITALIANI SPEED SKATING 2024

SETTORE MASCHILE

500 metri – David Bosa (Fiamme Oro)

1.000 metri – Francesco Betti (Fiamme Oro)

1.500 metri – Alessio Trentini (Fiamme Azzurre)

5.000 metri – Davide Ghiotto (Fiamme Gialle)

10.000 metri – Davide Ghiotto (Fiamme Gialle)

Mass Start – Michele Malfatti (Fiamme Gialle)

SETTORE FEMMINILE

500 metri – Serena Pergher (Fiamme Oro)

1.000 metri – Laura Peveri (Fiamme Oro)

1.500 metri – Veronica Luciani (Noale Ice)

3.000 metri – Francesca Lollobrigida (Aeronautica militare)

5.000 metri – Linda Rossi (Fiamme Azzurre)

Mass Start – Laura Peveri (Fiamme Oro)