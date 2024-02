Pagelle discesa Kvitfjell di oggi: Hintermann risorge sulla “sua” pista, Kriechmayr beffato, gli italiani sprecano

PAGELLE DISCESA KVITFJELL

Sabato 17 febbraio

NIELS HINTERMANN 10: si vede che la Olympiasbakken gli porta bene. Non vinceva dal 4 marzo 2022 proprio qui a Kvitfjell e oggi replica. Dopo mesi e mesi nei quali era finito fuori dai radar, oggi azzecca la gara impeccabile soprattutto nel penultimo settore e va a vincere con pieno merito.

VINCENT KRIECHMAYR 9: l’austriaco ancora una volta manca il successo davvero per un soffio e si ferma a soli 8 centesimi da Hintermann. Si mangia le mani per qualche centesimi di troppo lasciato nella parte alta.

CAMERON ALEXANDER 8.5: ottima prova per il canadese che si ferma a soli 19 centesimi da Hintermann al termine di una gara davvero di alto livello. Spesso non brilla a livello di continuità, oggi si smentisce.

BRYCE BENNETT 8: ancora una gara di spessore in questa sua stagione. Lo statunitense brilla e manca il podio per soli 10 centesimi. Non è velocissimo nel finale e paga dazio.

FRANJO VON ALLMEN 7.5: lo svizzero è una delle grandi sorprese della giornata. Partito con il pettorale numero 28 si ferma a soli 43 centesimi dalla vetta ed a 24 dal podio. Prova solida con un ottimo finale. La svizzera ha una nuova certezza in velocità?

MARCO ODERMATT 6: ormai per lui un settimo posto è normale amministrazione. Gara non certo trascendentale per il dominatore di questa era dello sci.

GUGLIELMO BOSCA 6: il migliore degli italiani si ferma in 13a posizione a 93 centesimi da Hintermann. Gara nella quale il meglio è nel finale, ma prima aveva lasciato troppi decimi…

DOMINIK PARIS 5.5: non va oltre la 17a posizione a un secondo esatto da Hintermann. Paga parecchio un atterraggio dopo un salto…