LIVE Sci alpino, discesa Crans Montana 2024 in DIRETTA: Gut-Behrami vince ancora, rimpianti per Pirovano, Bassino e Brignone

12.04 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.

12.03 La gara è terminata. I piazzamenti delle italiane: quarta Pirovano, quinta Bassino, sesta Brignone, 16ma Nicol Delago, 21 Teresa Runggaldier, 31ma Roberta Melesi, 33 Nadia Delago, 37ma Vicky Bernardi, 39ma Sara Thaler.

1) Lara Gut-Behrami (Svizzera) 1’19″11

2) Jasmine Flury (Svizzera) e Cornelia Huetter (Austria) +0.21

4) Laura Pirovano (Italia) +0.30

5) Marta Bassino (Italia) +0.38

6) Federica Brignone (Italia) +0.46

7) Priska Nufer (Svizzera) +0.51

8) Ariane Raedler (Austria) +0.53

9) Ilka Stuhec (Slovenia) +0.54

10) Stephanie Venier (Austria) +0.59

11.57 Sfortunata Roberta Melesi, 31ma a 2.18.

11.55 Niente punti oggi per Vicky Bernardi, 35ma a 2.47.

11.52 Si avvicina il momento di Vicky Bernardi e Roberta Melesi.

11.48 Ripresa la gara.

11.46 Gara interrotta dopo la caduta dell’americana Tricia Mangan.

11.45 La bosniaca Elvedina Muzaferija si è inserita in 18ma posizione a 1.10.

11.43 Sara Thaler, al debutto in Coppa del Mondo, è 32ma a 2.61. Questa ragazza del 2004 è molto scorrevole e ha fatto bene in Coppa Europa con tre podi in discesa.

11.36 Attendiamo ora le ultime azzurre in gara: 37 Sara Thaler, 45 Vicky Bernardi, 46 Roberta Melesi.

11.35 Sofia Goggia resta leader della classifica di discesa con 350 punti, +41 su Gut-Behrami e +63 su Venier. Purtroppo la bergamasca è infortunata e non potrà difendere il pettorale rosso nelle prossime gare.

11.34 In classifica generale Lara Gut-Behrami allunga a 1314 e diventa ormai imprendibile. Shiffrin è staccata di 105 punti e non tornerà in gara prima di Are…Terza Federica Brignone a -346.

11.33 La classifica dopo le prime 30. Ormai non cambierà più:

11.32 La tedesca Emma Aicher 22ma a 1.45.

11.30 La francese Romane Miradoli è 18ma a 1.17. Dunque niente miglior piazzamento in carriera per Teresa Runggaldier, 20ma proprio come si era classificata nella discesa di Cortina.

11.28 La svizzera Stephanie Jenal è 26ma a 2.67.

11.28 Se Runggaldier finisse 19ma, sarebbe il miglior risultato in carriera.

11.27 Perde mezzo secondo nel finale, ma è una buona prova per Teresa Runggaldier, 19ma a 1.33. Questa ragazza sa sciare e cresce a vista d’occhio.

11.25 Nadia Delago 24ma a 2.25. Adesso Teresa Runggaldier: obiettivo top20.

11.23 L’austriaca Christine Scheyer è 22ma a 2.10. Tocca a Nadia Delago.

11.22 Curiosità per assistere alle emergenti azzurre Teresa Runggaldier e Vicky Bernardi.

11.21 La svizzera Delia Durrer è 21ma a 2.08.

11.20 I pettorali delle prossime italiane: 26 Nadia Delago, 27 Teresa Runggaldier, 37 Sara Thaler, 45 Vicky Bernardi, 46 Roberta Melesi.

11.19 La classe 2002 americana Lauren Macuga è 18ma a 1.26.

11.18 La classifica dopo le prime 22:

11.16 La neozelandese Alice Robinson fatica sin dall’avvio ed è solamente 2oa a 2.17 da Lara Gut-Behrami

11.14 Marta Bassino inizia con soli 7 centesimi di ritardo in alto, quindi diventano 39. L’azzurra affronta il tratto centrale provando a far andare gli sci e recupera qualcosa. Nella parte finale più tecnica cerca di pennellare, ed è ottima quinta a 38 centesimi!

11.12 Michelle Gisin è ottima in avvio con soli 11 centesimi, quindi lascia un secondo nel tratto più tecnico. Nel finale tiene bene ma è solamente 18a a 1.61. Ed ora Marta Bassino!

11.10 L’austriaca Christian Ager con il pettorale n° 19 non ingrana mai e chiude ultima a 2.96. Prova disastrosa.

11.08 Gauche 13ma a 0.98.

11.08 Per Laura Pirovano si profila la quarta top5 della carriera (due quarti e due quinti posti), ma il podio resta stregato.

11.07 In pista la francese Laura Gauche. Subito 0.28 il ritardo al primo rilevamento. Ormai nessuna può impensierire Gut-Behrami.

11.06 Ledecka è 15ma a 1.09.

11.06 Niente da fare per Ledecka, già 9 decimi di distacco dopo due intermedi.

11.05 La svizzera Priska Nufer è sesta a 51 centesimi dalla connazionale Gut-Behrami. Ora Ledecka.

11.04 Forse solo la ceca Ester Ledecka con il pettorale n.17 può provare ad impedire la vittoria n.44 in carriera per Gut-Behrami.

11.03 La classifica dopo le prime 15:

11.01 Puchner 12ma a 0.99.

11.00 Lenta Puchner, già 0.84 di ritardo al secondo rilevamento.

10.59 Mowinckel decima a 76 centesimi. Tocca all’austriaca Mirjam Puchner.

10.58 In pista la norvegese Ragnhild Mowinckel. 0.11 di ritardo al primo intermedio.

10.57 Grandi rimpianti per Federica Brignone. Forse non avrebbe battuto Gut-Behrami, ma senza l’errore alla penultima porta ora sarebbe di sicuro in seconda posizione.

10.57 Lie è nona a 64 centesimi.

10.56 Lie mette paura a Gut al primo intermedio: 0.07 di vantaggio. Poi paga 0.36 al secondo parziale.

10.54 La tedesca Kira Weidle è la peggiore sin qui. Undicesima a 1.41. Attenzione ora alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie.

10.53 Pirovano al momento è quarta: il podio potrebbe esserle sfuggito per 9 centesimi. Quell’errore di linea nel finale…Lì ha perso almeno 2 decimi.

10.52 Gut-Behrami in testa con 0.21 su Huetter e Flury. Boato a Crans Montana, ormai la Svizzera vincerà sia la Coppa del Mondo maschile sia quella femminile.

10.52 Perde tanto sul piano la svizzera. Le restano solo 2 decimi dopo il quarto intermedio.

10.51 Gut-Behrami accusa 0.02 al primo rilevamento, al secondo è avanti di 0.51. Sublime.

10.50 Stuhec sesta a 33 centesimi. Adesso la svizzera Lara Gut-Behrami per dare scacco matto alla Coppa del Mondo.

10.49 Purtroppo, da gennaio in avanti, Federica Brignone disputa sempre delle ottime gare, commettendo però qualche errore che le impedisce di gioire. In pista la slovena Ilka Stuhec.

10.48 Grave errore per Federica Brignone proprio alla penultima porta. Lì si è giocata il podio, forse anche la vittoria. Chiude quarta a 25 centesimi.

10.47 Brignone al primo intermedio ha 0.07 di ritardo, al secondo 0.20 di vantaggio.

10.46 Flury va al comando a pari merito con Huetter: stesso tempo per la svizzera e l’austriaca, Pirovano terza a 0.09. E’ il momento di Federica Brignone, che non ha mai vinto in discesa.

10.45 Flury in vantaggio 0.09 al primo rilevamento e dietro di 0.23 al secondo.

10.44 Venier quarta a 0.38. Distacchi molto risicati in questa discesa “sprint”. Tocca alla svizzera Jasmine Flury.

10.43 Sale a 0.42 il gap dell’austriaca.

10.43 Venier transita al primo intermedio indietro di 17 centesimi.

10.42 Perde tanto Huetter, ma all’arrivo beffa Pirovano per soli 9 centesimi. L’azzurra non è mai molto fortunata. Ora l’austriaca Stephanie Venier, che vincendo scavalcherebbe Sofia Goggia nella classifica di discesa.

10.41 Parte forte l’austriaca, 0.13 di vantaggio al primo intermedio. Poi pennella ed incrementa a 0.34 al secondo.

10.39 Wiles chiude terza a 0.52 da Pirovano. Adesso arrivano le migliori. Si comincia con l’austriaca Cornelia Huetter.

10.39 Una nuvola ora copre il sole, visibilità peggiorata.

10.39 Wiles in vantaggio 0.11 al primo rilevamento, poi sbaglia ed è dietro di 0.23 al secondo.

10.38 Tocca all’americana Jacqueline Wiles.

10.37 Grave errore di linea per Pirovano, ma ciò nonostante si porta in testa con 0.23 su Raedler. Difficile che basti per il podio, ma se la pista dovesse rovinarsi…

10.37 0.03 di ritardo al secondo parziale, 0.22 di vantaggio al terzo.

10.36 Pirovano al primo rilevamento è avanti di un centesimo.

10.35 Ora Laura Pirovano con il pettorale n.4. Deve andare in testa con margine se vuole puntare al podio.

10.34 Subito 32 centesimi di vantaggio per Wright, ma l’americana sbaglia ancora più di Delago e salta una porta: fuori.

10.33 Delago chiude a 47 centesimi da Raedler. Non una discesa memorabile. Tocca all’americana Isabella Wright.

10.32 Infatti paga 0.39 di ritardo al secondo rilevamento.

10.32 Delago al primo intermedio è avanti di 2 decimi, poi sbaglia subito dove iniziano i curvoni.

10.31 1’19″64 il tempo per Raedler. Vediamo ora Nicol Delago.

10.30 Primi 13 secondi di scorrevolezza, poi iniziano i curvoni.

10.30 Iniziata la gara. In pista l’austriaca Ariane Raedler.

10.27 Oggi i pettorali bassi potrebbero avere un vantaggio. Delago e Pirovano devono sfruttare il sorteggio fortunato.

10.26 La neve è primaverile, proprio come piace a Federica Briunone. Temperature ben superiori allo zero.

10.25 Brignone che nel 2023 giunse seconda in discesa nella località elvetica alle spalle di Goggia.

10.24 Anche Federica Brignone ha vinto per ben quattro volte a Crans Montana, sempre nell’estinta combinata alpina.

10.23 Sofia Goggia che vanta ben quattro vittorie in discesa a Crans Montana. Meglio non pensarci…

10.21 Purtroppo è assente per infortunio Sofia Goggia, prima nella classifica di discesa con 350 punti, 89 in più dell’austriaca Stephanie Venier.

10.19 Lara Gut-Behrami comanda la classifica generale con 1214 punti, +5 su Mikaela Shiffrin. In questo fine settimana la svizzera può però piazzare l’allungo decisivo, perché l’americana tornerà solo ad Are il 10-11 marzo.

10.18 I pettorali delle italiane: 2 Nicol Delago, 4 Laura Pirovano, 9 Federica Brignone, 21 Marta Bassino, 26 Nadia Delago, 27 Teresa Runggaldier, 37 Sara Thaler, 45 Vicky Bernardi, 46 Roberta Melesi.

10.16 I pettorali di partenza:

1 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

2 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

3 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

4 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

5 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

6 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

7 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head

8 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle

9 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

10 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

11 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

12 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

13 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

14 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

15 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

16 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

17 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

18 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

19 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

20 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

21 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

22 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

23 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA Rossignol

24 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

25 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

26 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

27 6295152 RUNGGALDIER Teresa 1999 ITA Head

28 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic

29 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

30 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

31 56417 FEST Nadine 1998 AUT Salomon

32 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic

33 198029 CLEMENT Karen 1999 FRA Head

34 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT Atomic

35 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

36 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli

37 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol

38 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

39 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

40 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

41 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Stoeckli

42 56268 HEIDER Michaela 1995 AUT Head

43 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer

44 206759 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin 1998 GER Kaestle

45 6295745 BERNARDI Vicky 2002 ITA Nordica

46 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

47 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA

48 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

49 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

10.14 Questo l’arrivo di oggi. Una sorta di traguardo volante…Lo sci sta diventando sempre peggio a causa del cambiamento climatico, ma la FIS non fa nulla per adeguarsi.

10.13 A causa delle alte temperature, l’arrivo è stato alzato e portato alla quartultima porta.

10.12 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della discesa femminile di Crans Montana.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della prima delle due discese femminili in programma a Crans Montana (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Nei giorni scorsi si sono disputate due prove cronometrate, domani si terrà la seconda discesa, mentre domenica ci sarà un superG.

Saranno nove le azzurre al via: Nicol Delago col 2, Laura Pirovano col 4, Federica Brignone col 9, Marta Bassino col 21, Nadia Delago col 26, Teresa Runggaldier col 27, Sara Thaler col 37, Vicky Bernardi col 45 e Roberta Melesi col 46. Saranno 49 le atlete al via, con 12 Paesi rappresentati.

La prima delle due discese femminili in programma a Crans Montana, in Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024, prenderà il via alle ore 10.30: OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’evento dalle ore 10.00.