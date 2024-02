Sci alpino, Marta Bassino sorride: “Una delle migliori discese della mia carriera, sto tornando”

Sorride in maniera convinta Marta Bassino al termine della prima discesa di Crans Montana (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. Sulla pista “Mont Lachaux” Lara Gut-Behrami ha dominato la scena e ormai si trova in fuga nella classifica generale (visto il perdurare dell’assenza di Mikaela Shiffrin) con le azzurre che hanno mancato il podio davvero per questione di centesimi.

La ticinese ha infatti preceduto la connazionale Jasmine Flury e l’austriaca Cornelia Huetter (entrambe distanti 21 centesimi), quindi dalla quarta alla sesta posizione troviamo proprio Laura Pirovano (+0.30), Marta Bassino (+0.38) e Federica Brignone (+0.46), un trittico che, per un motivo o per un altro, ha mancato il colpaccio.

La sciatrice di Borgo San Dalmazzo analizza in maniera molto positiva la sua prova ai microfoni di Raisport: “Una delle migliori discese della mia carriera. Avevo fatto seconda a Bansko, ma in quel caso la pista era molto complicata e ripida. Questa invece è più una discesa vera e propria. Anche per questo sono molto contenta, per aver fatto tutti i passaggi giusti dopo gli errori nelle prove”.

L’azzurra prosegue nel suo commento: “Non mi aspettavo di poter fare così bene con una neve simile, una neve che dà la sensazione di rallentare. Sono molto felice, sto tornando. Sono li li, ora ho una sciata più solida e voglio continuare su questa strada, ovvero per sciare bene in ogni condizione”.