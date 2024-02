LIVE Rennes-Milan, Europa League in DIRETTA: si parte dallo 0-3 dell’andata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Rennes-Milan, Europa League 2024 in DIRETTA, si parte dal largo vantaggio rossonero.

Il Milan si prepara per la trasferta in Francia, dove affronterà il Rennes nel match di ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League. Il palcoscenico è il Roazhon Park per la seconda sfida, dopo che l’incontro a San Siro ha visto i rossoneri mettere un piede avanti nella corsa alla qualificazione con un convincente 3-0, grazie alle reti di Loftus-Cheek e Leao.

Data: 22/02/2024

Orario: 18.45

Canale TV: DAZN, Sky Sport Uno

Probabili formazioni

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doue, Wooh, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, Gouiri; Terrier, Kalimuendo.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

