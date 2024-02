Volley, Piacenza stende lo Jastrzebski al tie-break! Prova di forza in Champions League, si sogna la semifinale

Piacenza ha sconfitto lo Jastrzebski Wegiel per 3-2 (19-25; 30-28; 25-16; 22-25; 15-12) nell’andata dei quarti di finale della Champions League di volley maschile. Prova di forza da parte dei ragazzi di coach Andrea Anastasi, che di fronte al proprio pubblico del PalaBanca hanno avuto la meglio contro la capolista del campionato polacco.

I Lupi sono riusciti a imporsi al termine di un autentico braccio di ferro durato 143 minuti e hanno compiuto un primo passo importante verso la qualificazione alle semifinali della massima competizione europea, ma per completare la missione occorrerà vincere la partita di ritorno in programma settimana prossima oppure perdere al tie-break e poi imporsi al golden set di spareggio.

Piacenza è stata eccezionale nell’annullare un set-point nella seconda frazione, evitando di andare sotto per 0-2, e poi ha saputo issarsi sul 2-1. Trascinata al tie-break, la quarta forza della Superlega non ha mollato la presa ed è riuscita a fare festa. trascinata dagli schiacciatori Ricardo Lucarelli (24 punti, 2 ace, 57% in attacco) e Yoandy Leal (17 punti, 2 muri, 52% in fase offensiva).

L’opposto Yuri Romanò ha giocato i primi due set e il tie-break da protagonista, mettendo a segno 8 punti. Nel mezzo è stato sostituito da Fabrizio Gironi (7). Al centro il lapidario Robertlandy Simon (10 punti, 3 muri), affiancato per i primi due set da Edoardo Caneschi (1) e poi da Roamy Alonso (8, 3 muri) sotto la regia di Antoine Brizard (5), buon lavoro del libero Leonardo Scanferla (59% in ricezione). Allo Jastrzebski Wegiel non sono bastati i titanici Jean Patry (18), Jurii Gladyr (11), Norbert Hubert (13) e Tomasz Fornal (11).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Piacenza va un po’ in confusione in avvio di partita, commette qualche errore di troppo e va sotto per 0-4 e 4-7. I polacchi insistono e non concedono spazi (9-13), poi l’ace di Huber vale il 15-10. Lucarelli e Romanò provano a dare una sterzata, ma gli ospiti risultano più incisivi e chiudono rapidamente i conti.

Serrato punto a punto nel secondo set e i Lupi iniziano progressivamente a crederci: sul 18-19 Lucarelli è bravo con un mani-out, Brizard stampa Szymura, Patry sbaglia in attacco e Simon firma l’ace del 22-19. Break fondamentale, ma Patry e Fornal riescono a ricucire (23-23). Inizia una durissima lotta ai vantaggi: Lucarelli annulla un set-point sul 23-24, poi i biancorossi non riescono a concretizzare quattro tentativi, alla quinta occasione è il muro di Alonso su Szymura a chiudere i conti.

Piacenza si scatena in avvio di terzo set con Leal e Lucarelli in grande spolvero contro Patry e compagni (10-4). Il muro di Alonso permette di doppiare i polacchi (14-7), nel finale arrivano anche gli ace di Brizard e Lucarelli a sigillare il 2-1 in favore dei ragazzi di coach Anastasi. Il quarto set è sempre in rincorsa e sembra chiuso sull’11-15, ma la Gas Sales ha le forze per rientrare fino al 16-17 con il muro di Leal su Patry.

A quel punto sono però Patry e Szymura a fare la voce grossa (17-20), Gironi sbaglia un attacco, ma un mani-out di Leal e due muri consecutivi di Simon su Fornal valgono il 20-21. Lucarelli si scatena (22-23), ma Huber gli risponde di giustezza e trascina la contesa al tie-break.

Piacenza parte a razzo nel tie-break con una fiondata di Leal e un muro di Simon, poi Leal raddoppia e Alonso stampa Szymura per il 5-2. Patry prova a tenere a galli gli ospiti (8-6), ma poi ci pensano Romanò in diagonale e Lucarelli in pipe (10-7). Il punto esclamativo lo mette Romanò con la stoccata del +4 (11-7), poi Szymura sbaglia in attacco e Piacenza si invola verso la vittoria, sigillata da Romanò.