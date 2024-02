Italia-Croazia oggi in tv, finale Mondiali pallanuoto 2024: orario, programma, streaming

Sarà la sfida tra Italia e Croazia ad incoronare la squadra regina dei Mondiali 2024 di pallanuoto maschile: a Doha, in Qatar, azzurri e balcanici si giocheranno il titolo nell’ultimo atto previsto oggi, sabato 17 febbraio, a partire dalle ore 15.30 italiane.

In semifinale il Settebello ha sconfitto la Spagna per 8-6, mentre la Croazia ha battuto la Francia ai tiri di rigore per 17-16 dopo l’11-11 dei tempi regolamentari: transalpini ed iberici si contenderanno la medaglia di bronzo sempre oggi, a partire dalle ore 09.30 italiane.

La diretta tv sarà visibile su Rai Sport HD (al termine delle batterie di nuoto) per Spagna-Francia e su Rai 2 HD per Italia-Croazia, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play (al termine delle batterie di nuoto) per Spagna-Francia e per Italia-Croazia, e su Rai Play 3 per Spagna-Francia, infine la diretta live testuale dell’incontro dell’Italia sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI DOHA 2024

Sabato 17 febbraio

08.00 Pallanuoto maschile, finale 7° posto: Montenegro-Ungheria

09.30 Pallanuoto maschile, finale 3° posto: Spagna-Francia – Diretta tv su Rai Sport HD (al termine del nuoto)

14.00 Pallanuoto maschile, finale 5° posto: Grecia-Serbia

15.30 Pallanuoto maschile, finale: Italia-Croazia – Diretta tv su Rai 2 HD

PROGRAMMA MONDIALI DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV E STEAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (al termine delle batterie di nuoto) per Spagna-Francia, Rai 2 HD per Italia-Croazia.

Diretta streaming: Rai Play (al termine delle batterie di nuoto) per Spagna-Francia e per Italia-Croazia, Rai Play 3 per Spagna-Francia.

Diretta Live testuale: OA Sport per Italia-Croazia.