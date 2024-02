Volley femminile, assalto alla “regina” Conegliano nella final four di Coppa Italia. Milano, Scandicci e Chieri ci provano

C’è una squadra che ha vinto tutte le partite fin qui disputate in stagione, che è decisa a prendersi tutto quello che si può in questa stagione, che ha già iniziato ad alzare trofei in stagione e non si vuole fermare e poi ci sono le tre sfidanti che proveranno a compiere l’impresa dell’anno.

La final four di Coppa Italia in programma in questo week end è tutta qui: sarà Chieri a tentare l’assalto alla regina Conegliano e poi, nel caso l’exploit non riuscisse alle piemontesi, sarà una fra Milano e Scandicci a tentare di ribaltare un pronostico che più scritto di così non si può.

Il Palasport sarà quello di Trieste e si parte alle 15.00 con Prosecco Doc Imoco Conegliano e Reale Mutua Fenera Chieri. La carte dice che in campionato le due squadre sono divise da 21 punti con Conegliano che ha lasciato per strada solo le briciole e Chieri che ha vinto poco più della metà delle partite disputate finora.

A dare qualche speranza a Chieri, però, c’è la partita di ritorno in campionato, quando le piemontesi andarono vicinissime al colpaccio, portandosi avanti 2-1 e cedendo solo ai vantaggi (30-28) il quarto set, prima di arrendersi al tie break. Nessuna squadra è andata così vicina a battere la capolista e dominatrice incontrastata della stagione che incontrò una serata storta, in un periodo in cui le giocatrici erano sottoposte a carichi pesanti di lavoro (una sorta di richiamo della preparazione fisica) in vista del finale di stagione. Finora quando è arrivato il momento decisivo, Conegliano ha lasciato solo le briciole alle rivali, vedremo se sarà ancora così.

Nella seconda semifinale in programma alle 18.00 c’è grande incertezza. A Milano e Scandicci ultimamente si parla quasi più di mercato che di pallavolo giocata e questo sicuramente può distrarre da una e dall’altra parte. Finora Milano si è dimostrata più forte negli scontri diretti: Egonu ha sempre sopravanzato Antropova dall’alto della sua maggiore esperienza e l’Allianz ha battuto già due volte la Savino del Bene, anche in modo netto come è capitato un mese fa a Firenze con la squadra di Gaspari che ha dominato, vincendo in tre set.

Le milanesi arrivano a questo match dopo due sconfitte consecutive e vogliono riprendere in mano la situazione. Sono seconde in classifica in campionato ma Scandicci non è tanto lontana. Le battute d’arresto con Milano e Conegliano hanno raffreddato gli animi in casa toscana, dopo una parte finale di girone di andata travolgente. Questa è l’occasione giusta per la formazione di Barbolini di dimostrare quanto vale, forse una delle ultime occasioni per questo gruppo, destinato ad essere in parte rivoluzionato, di conquistare un trofeo in Italia.