E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE! Il Setterosa risale dagli inferi, batte il Canada e si qualifica alle Olimpiadi!

Gli inferi ormai sono un lontano ricordo per il Setterosa. Il tabù olimpico, dopo l’assenza, apparsa a suo modo anche clamorosa a Tokyo 2020, e dopo soprattutto tantissime occasioni mancate per conquistare il pass verso Parigi 2024, è ormai sfatato: l’Italia della pallanuoto al femminile tornerà, a otto anni di distanza da Rio 2016, ai Giochi. Nella sfida decisiva, il dentro o fuori contro il Canada (match valido per il settimo posto ai Mondiali di Doha), la squadra di Carlo Silipo questa volta non ha tradito le aspettative: partiva favorita, aveva già battuto le nordamericane nella fase a gironi, e non ha sbagliato battendole di nuovo per 18-12.

Il primo quarto sembra essere quasi il preludio di un nuovo incubo, visto che le azzurre non partono piano, come loro solito, ma, nonostante il primo break trovato che vale il 4-1, frenano bruscamente e si fanno raggiungere sul 4-4 dalle nordamericane, prima del 5-4 di una spettacolare Giustini in controfuga che vale il vantaggio. Le difese fanno fatica, guidano gli attacchi e il punteggio è ricco di reti: le azzurre nel secondo quarto trovano nuovamente un break fondamentale, con un parziale di 6-4 che porta la doppia firma di Avegno, ma anche le reti di Bianconi, Marletta, Viacava e Palmieri, tutte in parità numerica.

Il Setterosa si è sbloccato e il Canada fa fatica a reagire: alla ripresa del gioco Bianconi e Giustini trovano il momentaneo +5 che chiude la partita. Questa volta non c’è possibilità di rimonta per le canadesi: il quarto conclusivo è pura accademia, le azzurre allungano (Bianconi è mattatrice con cinque reti) ed iniziano a sorridere già a qualche minuto dal termine, prima dell’ufficialità del pass staccato per Parigi. Un percorso lungo, di crescita, ma anche con molti imprevisti, che è valso a Carlo Silipo ed alla sua squadra la bellissima qualificazione ai Giochi.

Canada-Italia 12-18

Canada: Gaudreault , Crevier , Wright 1, Mcdowell , Bakoc 4, Lemay-lavoie , Mckelvey 2, Browne 1, Paul 1, La Roche 1, Vulpisi , Mimides 2, Carroll . All. Paradelo

Italia: Condorelli , Tabani , Galardi , Avegno 4, Giustini 4, Bettini , Picozzi , Bianconi 5, Palmieri 1, Marletta 3, Viacava 1, Banchelli , Cergol . All. Silipo

Arbitri: Margeta (Slo), Spiritosanto (Usa)

Note

Parziali: 4-5 4-6 1-2 3-5 Spettatori 100 circa. Uscita per limite di falli Bakoc (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Canada 3/10, Italia 7/12 + 2 rigori.