Italia-Canada pallanuoto femminile: quando si gioca lo spareggio per le Olimpiadi, orario, tv, streaming

Ultima chiamata. La Nazionale italiana di pallanuoto femminile nei Mondiali 2024 a Doha (Qatar). Le azzurre sono state sconfitte 10-5 dalle campionesse del mondo 2023 dell’Olanda nella seconda semifinale che metteva in palio l’accesso all’atto conclusivo per il quinto posto, ma soprattutto avrebbe regalato alle ragazze di Carlo Silipo la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Vista l’affermazione dell’Australia contro il Canada nella prima semifinale, alle nostre portacolori sarebbe “bastato” vincere per staccare il biglietto per la città degli Innamorati. Non è stato così e quindi ci si giocherà il tutto per tutto in un vero e proprio spareggio per la qualificazione a Cinque Cerchi venerdì 16 febbraio alle ore 08.00 contro le canadesi. Chi vincerà giungerà al settimo posto in questa rassegna iridata, ma soprattutto sarà alle Olimpiadi.

Sarà necessario azzerare tutto dal punto visto mentale. C’è la considerazione che le ragazze abbiano già battuto questa compagine nel percorso, ma è chiaro che le motivazioni saranno completamente diverse e quindi sarà una partita molto testa. Vedremo se il Setterosa saprà rispondere presente o meno.

La partita tra Italia e Canada dei Mondiali 2024 di pallanuoto femminile, valida come spareggio per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi (finalina per il 7°/8° posto), sarà trasmessa in diretta televisiva su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

ITALIA-CANADA MONDIALI PALLANUOTO FEMMINILE 2024

Venerdì 16 febbraio (orario italiano)

08.00 Italia vs Canada – Diretta tv su RaiSport HD.

