LIVE Ginnastica artistica, Serie A Montichiari 2024 in DIRETTA: l’Italia apre la stagione, inizia la marcia verso le Olimpiadi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Serie A 2024 di ginnastica artistica. Il massimo campionato italiano a squadre prenderà il via al PalaGeorge di Montichiari: inizia il lungo cammino che condurrà agli Europei di Rimini in primavera e soprattutto alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel cuore dell’estate. Si preannuncia grande spettacolo in terra lombardia, con i migliori interpreti del Bel Paese pronti a fronteggiarsi a viso aperto e a testare il proprio stato di forma.

La Brixia Brescia partirà con tutti i favori del pronostico nel settore femminile. Alice D’Amato si presenta da Campionessa d’Europa alle parallele e quinta ai Mondiali sul giro completo, Asia D’Amato torna all’assalto dopo l’infortunio, Giorgia Villa ha recuperato dai problemi fisici, Elisa Iorio era parsa bella pimpante ai Mondiali, Angela Andreoli vuole riemergere dopo un momento poco brillante dal punto di vista agonistica, Veronica Mandriota sarà della partita. Manila Esposito, cresciuta in maniera esponenziale nel 2023, difenderà invece i colori della Ginnastica Civitavecchia, che potrà contare anche su July Marano e sul prestito di Nunzia Dercenno.

La lotta sarà più serrata tra gli uomini con la Virtus Pasqualetti Macerata chiamata a difendere lo scudetto. La compagine marchigiana potrà contare sugli uomini che l’hanno trascinata verso il tricolore, a partire da Mario Macchiati, campione italiano all-around, e Matteo Levantesi, super specialista alle parallele pari. Le avversarie di riferimento restano la Giovanile Ancona (con Tommaso Brugnami e Lay Giannini) e la Palestra Ginnastica Ferrara (forte del superbo ucraino Illia Kovtun).

Andrà tenuta in seria considerata la Ginnastica Pro Carate di Yumin Abbadini e del neosenior Riccardo Villa, con l’appoggio dello spagnolo Daniel Carrion Caro. La Gymnastic Romagna Team si è rinforzata con Lorenzo Minh Casali e con il fuoriclasse spagnolo Nestor Abad. Carlo Macchini, superbo specialista alla sbarra, sarà la stella del Corpo Libero Gymnastics Team di Padova. La neopromossa Spes Mestre potrà vantare in rosa Niccolò Mozzato, Stefano Patron e Ares Federici.

