Ginnastica artistica, Macerata vince in Serie A. Levantesi in spolvero, Macchini cade, novità Targhetta, Mozzato ritorna

La Virtus Pasqualetti Macerata ha vinto la prima tappa della Serie A1 di ginnastica artistica maschile, andata in scena in un gremito PalaGeorge di Montichiari (in provincia di Brescia). I Campioni d’Italia si sono imposti con il punteggio di 243.350, spinti dalle eccezionali parallele pari di Matteo Levantesi (14.950, 6.3 la nota di partenza), dal volteggio di Andrea Cingolani (14.600), dal cavallo con maniglie di Mario Macchiati (14.300), dal corpo libero di Filippo Castellaro (14.000). La compagine marchigiana si è imposta con margine nei confronti del Romagna Team (241.700), guidato da Lorenzo Minh Casali (14.050 al corpo libero, 14.000 alle parallele) e Niccolò Vannucchi (13.750 agli anelli, 13.800 alla sbarra, 14.250 al volteggio), supportati da Samuel Pompinetti (13.450 al cavallo), Andrea Dotti e Roberto Marzocchi.

Il podio è stato completato dalla neopromossa Spes Mestre (239.200), che ha pienamente ritrovato due grandi talenti come Nicolò Mozzato (14.100 alla sbarra, 14.050 alle parallele) e Stefano Patron, ma che beneficia anche del promettente Gabriele Targhetta (14.500 al cavallo con maniglie) e del solido Ares Federici (13.400 al corpo libero e 14.400 al volteggio). Quarto posto per la Ginnastica Pro Carate (235.050) di Yumin Abbadini (14.000 alle parallele, 12.350 al cavallo, 13.400 agli anelli) e del neo-senior Riccardo Villa. Quinta piazza per la Ghislanzoni GAL Lecco (235.050) di Edoardo De Rosa (oggi non impeccabile all’amato cavallo, 13.550) e di Lorenzo Bonicelli (14.000 al corpo libero e 14.050 alla sbarra).

Sesta l’Artistica Brescia (234.350) davanti alla Ginnastica Ferrara (234.100) del micidiale ucraino Illia Kovtun (spiccano il 14.550 al cavallo e il 14.700 alle parallele). Ottava la EUR Roma (229.350) a precedere il Corpo Libero Gym Team Padova (227.500) di Carlo Macchini, che è caduto dall’amata sbarra mentre eseguiva il Cassina (13.250, ma superbo D Score pari a 6.3). Sorprende in negativo la decima posizione della Giovanile Ancona (223.750) di Lay Giannini e Tommaso Brugnami, appena davanti alla Panaro Modena (223.550). La Juventus Nova Melzo (219.350) chiude la classifica. La Serie A1 di ginnastica artistica tornerà in scena il 24 febbraio, quando ad Ancona andrà in scena la seconda tappa del massimo campionato italiano a squadre.