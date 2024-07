Lorenzo Musetti in finale a Umago! Spazzato via il giovane Mensik in due set

Lorenzo Musetti è in finale dell’ATP 250 di Umago! Il carrarino supera nettamente in semifinale il giovane rampante ceco Jakub Mensik con il punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e diciassette minuti di gioco. Domani si giocherà il titolo contro Francisco Cerundolo che oggi ha battuto Andrey Rublev.

L’inizio è subito targato Musetti: il carrarino gioca un game di sostanza in risposta sull’1-1 con un paio di grandi difese. Mensik si incarta una volta a rete e fa un disastro con il dritto a campo aperto, perdendo così subito la battuta. Un Musetti che colpisce bene la palla, vince quasi tutti gli scambi che si prolungano mettendo la partita sul fisico e muovendo il suo avversario grazie al suo campionario di variazioni. Il ceco però riesce a reagire, gioca in maniera spregiudicata in risposta e con tre dritti vincenti si prende il contro-break. Il boemo però torna a sbagliare, subisce un altro break a zero e questo è decisivo: così il carrarino vince per 6-4 il primo set.

Uno scatto nel finale del primo set che ha ripercussioni anche nel secondo, quando Musetti continua a dominare. Due risposte aggressive portano in dote il break già nel primo gioco per il giocatore toscano che continua a incrementare il suo vantaggio con un altro break sul 3-1 con un paio di bellissimi punti a rete e anche nell’ultimo game, quando un Mensik sconsolato sbaglia spesso a inizio scambio e cede il secondo parziale per 6-1.

Musetti che ha messo il 60% di prime in campo con il 76% di resa. Poche prime in campo per Mensik: solo il 44%. L’azzurro ha perso una sola volta il servizio, mentre ha sfruttato tutte e cinque le palle break che ha avuto a disposizione.