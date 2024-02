Italia-Inghilterra U20 oggi, Sei Nazioni rugby 2024: orario, dove vederla in tv e streaming

Oggi, venerdì 2 febbraio, alle ore 20.15, nella prima giornata del Sei Nazioni Under 20 2024 di rugby l’Italia giocherà in casa contro i pari età dell’Inghilterra allo stadio di Monigo, casa del Benetton Treviso. La Nazionale italiana U20 di rugby vuole riscattare la sconfitta patita nella scorsa edizione.

La presentazione del coach azzurro, Massimo Brunello: “I ragazzi li vedo pronti, abbiamo buone sensazioni in vista del match. Sappiamo che sarà durissima, noi abbiamo il nostro solito obiettivo, essere competitivi dal primo all’ultimo minuto, restare sempre dentro la partita, e ovviamente provare a farla nostra se se ne presenterà l’occasione. Dovremo essere pronti a reggere lo scontro individuale, a vincerlo fisicamente, riuscendo a tenere sotto controllo la capacità inglese di muovere la palla nello spazio. Sicuramente dovremo evitare di commettere errori grossolani, l’anno scorso a Gloucester ci sono costati il match e questo nessuno di noi lo ha dimenticato“.

Le parole del capitano degli azzurrini, Jacopo Botturi: “La responsabilità da capitano la sento, soprattutto pensando di giocare in uno stadio come quello di Monigo, sempre pieno di un pubblico molto competente. Mentalmente so di dover reggere tanta pressione, ma questo tipo di pressione è di quelle che mi piacciono tanto, e che tanti ragazzi come me sognerebbero di dover gestire. Con l’Inghilterra conterà tanto giocare il nostro rugby senza commettere errori stupidi, li abbiamo studiati sui loro punti deboli sia in attacco che in difesa e sappiamo cosa dobbiamo fare. Ho chiesto di regalarmi e regalarci questa vittoria, non c’è niente che desidero di più“.

La diretta tv del match Italia U20-Inghilterra U20 di rugby sarà disponibile su Sky Sport Max. La diretta streaming della partita sarà disponibile su Sky Go e Now, infine la diretta live testuale dell'incontro sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA U20-INGHILTERRA U20 RUGBY OGGI

Venerdì 2 febbraio – Stadio di Monigo

Ore 20.15: Italia U20-Inghilterra U20 – Diretta tv su Sky Sport Max

PROGRAMMA ITALIA U20-INGHILTERRA U20 RUGBY OGGI : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max

Diretta streaming: Sky Go e Now

Diretta Live testuale: OA Sport

FORMAZIONI ITALIA U20-INGHILTERRA U20 RUGBY OGGI

Italia Under 20: 15 Mirko Belloni, 14 Marco Scalabrin, 13 Federico Zanandrea, 12 Nicola Bozzo, 11 Lorenzo Elettri, 10 Martino Pucciariello, 9 Lorenzo Casilio, 8 Jacopo Botturi (C), 7 Luca Bellucci, 6 Piero Gritti, 5 Giacomo Milano, 4 Tommaso Redondi, 3 Marcos Gallorini, 2 Nicholas Gasperini, 1 Federico Pisani. A disposizione: 16 Valerio Siciliano, 17 Sergio Pelliccioli, 18 Davide Ascari, 19 Samuele Mirenzi, 20 Cesare Zucconi, 21 Mattia Jimenez, 22 Francesco Imberti, 23 Patrick De Villiers.

Inghilterra Under 20: 15 Ben Redshaw, 14 Toby Cousins, 13 Ben Waghorn, 12 Sean Kerr, 11 Alex Wills, 10 Rory Taylor, 9 Archie McParland, 8 Zach Carr, 7 Henry Pollock, 6 Finn Carnduff (C), 5 Junior Kpoku, 4 Olamide Sodeke, 3 Billy Sela, 2 Craig Wright, 1 Asher Opoku-Fordjour. A disposizione: 16 Jacob Oliver, 17 Scott Kirk, 18 James Halliwell, 19 Joe Bailey, 20 Nathan Michelow, 21 Ben Douglas, 22 Josh Bellamy, 23 Ollie Spencer.

