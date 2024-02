Halkbank Ankara-Civitanova oggi in tv, Champions League volley: orario, programma, streaming

Oggi mercoledì 21 febbraio (ore 16.00) si gioca Halkbank Ankara-Civitanova, andata dei quarti di finale della Champions League 2023-2024 di volley maschile. La Lube si tuffa nella fase a eliminazione diretta della massima competizione europea affrontando la compagine turca allo Ziraat Bankkart Hall della capitale anatolica. Si preannuncia un confronto particolarmente impegnativo per i cucinieri, chiamati ad affrontare un sestetto capace di eliminare lo ZAKSA nei playoff. I padroni di casa hanno sconfitto i Campioni d’Europa uscenti e ora sognano di fare lo sgambetto anche al sodalizio italiano.

Civitanova è reduce dal successo in rimonta contro Cisterna, ha vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato ed è riuscito a risalire fino al terzo posto in Superlega. I ragazzi di coach Chicco Blengini dovranno vedersela contro due talenti come l’opposto Nimir Abdel-Aziz e lo schiacciatore Earvin Ngapeth. I marchigiani si affiderano soprattutto al bomber Adid Lagdumzija, al martello Aleksandar Nikolov, al palleggiatore Luciano De Cecco. L’obiettivo è fare risultato in trasferta e arrivare con vantaggio al match di ritorno previsto settimana prossima all’Eurosuole Forum.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Halkbank Ankara-Civitanova, andata dei quarti di finale della Champions League 2023-2024 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in diretta live testuale su OA Sport, non è prevista la diretta tv. Gli orari sono italiani (ad Ankara sono due ore avanti rispetto a noi).

Ore 16.00 Halkbank Ankara vs Cucine Lube Civitanova – Diretta streaming su DAZN

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.