Flavio Cobolli, che jolly! La vittoria da lucky loser gli vale un progresso nel ranking

Flavio Cobolli, dopo essere stato eliminato nelle qualificazioni e poi ripescato come lucky loser, si è qualificato per gli ottavi di finale dei Delray Beach Open 2024 di tennis, continuando a guadagnare posizioni nel ranking ATP, nel quale lunedì scorso si trovava al numero 72 del mondo con 779 punti.

L’italiano ora è al numero 69 virtuale a quota 800, scalando 3 posizioni ed incamerando 21 punti netti. Il tennista azzurro, infatti, lunedì 19 febbraio scarterà gli 11 punti del Challenger di Sanremo 2023, che diventa il 20° torneo dell’azzurro, ma a Delray Beach ne ha già intascati 32.

Cobolli in caso di passaggio ai quarti, andrebbe a 825, al 67° posto virtuale. L’azzurro poi, con l’approdo in semifinale andrebbe a 875 punti, al 61° posto virtuale, mentre volando in finale salirebbe a 940, al 53° posto virtuale, infine con la vittoria in finale si porterebbe a 1024, al 43° posto virtuale.

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI 19 FEBBRAIO

Ranking lunedì 12 febbraio: 779, 72° posto.

Punti da scartare lunedì 19 febbraio: 11 (Challenger Sanremo 2023, che diventa il 20° torneo dell’azzurro).

Punti da incamerare lunedì 19 febbraio: al momento 32 (ATP Delray Beach 2024).

Ranking con il passaggio agli ottavi: 800 punti, 69° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 825, 67° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 875 punti, 61° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in finale: 940 punti, 53° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 1025 punti, 43° posto virtuale.