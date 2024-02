Calendario biathlon oggi: orari 29 febbraio Oslo, programma, tv, streaming, startlist

Oggi, giovedì 29 febbraio, scatterà ad Oslo Holmenkollen, in Norvegia, la tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon: l’unica gara della giornata sarà la 15 km individuale femminile delle ore 14.15, che vedrà al via 88 atlete.

L’Italia sarà rappresentata da sei azzurre: nel primo gruppo presenti Lisa Vittozzi col pettorale 2, Rebecca Passler col 20 e Samuela Comola col 28, nel secondo al via Michela Carrara col 34, nel terzo scatterà Hannah Auchentaller col 64, ed infine nel quarto partirà Beatrice Trabucchi col 76.

La diretta tv della 15 km individuale femminile sarà fruibile su Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go, Now ed Eurovision Sport, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON OSLO 2024

Giovedì 29 febbraio 2024

Ore 14.15: 15 km individuale femminile Oslo Holmenkollen (Norvegia)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON

1 BENDIKA Baiba LAT 1991 14:15:30 1

2 VITTOZZI Lisa ITA 1995 14:16:00

3 MINKKINEN Suvi FIN 1994 14:16:30

4 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 14:17:00

5 ARNEKLEIV Juni NOR 1999 14:17:30

6 SCHNEIDER Sophia GER 1997 14:18:00

7 y TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 14:18:30

8 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1995 14:19:00

9 LIEN Ida NOR 1997 14:19:30

10 VOIGT Vanessa GER 1997 14:20:00

11 GANDLER Anna AUT 2001 14:20:30

12 DAVIDOVA Marketa CZE 1997 14:21:00

13 LIE Lotte BEL 1995 14:21:30

14 BRORSSON Mona SWE 1990 14:22:00

15 STREMOUS Alina MDA 1995 14:22:30

16 TOMINGAS Tuuli EST 1995 14:23:00

17 b OEBERG Elvira SWE 1999 14:23:30

18 BASERGA Amy SUI 2000 14:24:00

19 MAGNUSSON Anna SWE 1995 14:24:30

20 PASSLER Rebecca ITA 2001 14:25:00

21 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 1999 14:25:30

22 r HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 14:26:00

23 LAMPIC Anamarija SLO 1995 14:26:30

24 IRWIN Deedra USA 1992 14:27:00

25 JEANMONNOT Lou FRA 1998 14:27:30

26 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 14:28:00

27 HETTICH-WALZ Janina GER 1996 14:28:30

28 COMOLA Samuela ITA 1998 14:29:00

29 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 14:29:30

30 JAKIELA Joanna POL 1999 14:30:00

31 KRYVONOS Anna UKR 1997 14:30:30

32 SIMON Julia FRA 1996 14:31:00

33 MAKA Anna POL 1992 14:31:30 2

34 CARRARA Michela ITA 1997 14:32:00

35 CHAUVEAU Sophie FRA 1999 14:32:30

36 ERMITS Regina EST 1996 14:33:00

37 STEINER Tamara AUT 1997 14:33:30

38 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 2000 14:34:00

39 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 14:34:30

40 GROTIAN Selina GER 2004 14:35:00

41 GASPARIN Aita SUI 1994 14:35:30

42 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 1997 14:36:00

43 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1995 14:36:30

44 KLEMENCIC Polona SLO 1997 14:37:00

45 JUPPE Anna AUT 1999 14:37:30 3

46 KLEMENCIC Ziva SLO 2001 14:38:00

47 SIDOROWICZ Natalia POL 1998 14:38:30

48 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 14:39:00

49 MAKAROVA Aliona MDA 1994 14:39:30

50 PETRENKO Iryna UKR 1992 14:40:00

51 VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina KAZ 1994 14:40:30

52 BULINA Sanita LAT 2001 14:41:00

53 SLETTEMARK Ukaleq Astri GRL 2001 14:41:30

54 KIRKEEIDE Maren NOR 2003 14:42:00

55 CHIRKOVA Elena ROU 1994 14:42:30

56 REMENOVA Zuzana SVK 2000 14:43:00

57 JISLOVA Jessica CZE 1994 14:43:30

58 KADEVA Daniela BUL 1994 14:44:00

59 PUFF Johanna GER 2002 14:44:30

60 KOCERGINA Natalja LTU 1985 14:45:00

61 NILSSON Stina SWE 1993 14:45:30

62 GUIGONNAT Gilonne FRA 1998 14:46:00

63 KOZICA Anika CRO 1997 14:46:30

64 AUCHENTALLER Hannah ITA 2001 14:47:00

65 LEVINS Chloe USA 1998 14:47:30

66 GASPARIN Elisa SUI 1991 14:48:00

67 KO Eunjung KOR 1996 14:48:30

68 FREED Margie USA 1997 14:49:00

69 KUELM Susan EST 1996 14:49:30

70 BOUVARD Eve BEL 1999 14:50:00

71 ZUK Kamila POL 1997 14:50:15 4

72 ROTHSCHOPF Lea AUT 2001 14:50:30

73 TRAUBAITE Judita LTU 2000 14:50:45

74 MEIER Lea SUI 2001 14:51:00

75 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 14:51:15

76 TRABUCCHI Beatrice ITA 2000 14:51:30

77 TALIHAERM Johanna EST 1993 14:51:45

78 SKOTTHEIM Johanna SWE 1994 14:52:00

79 CHOI Yoonah KOR 2002 14:52:15

80 SABULE Annija LAT 1997 14:52:30

81 RICHARD Jeanne FRA 2002 14:52:45

82 REMENOVA Maria SVK 2000 14:53:00

83 GERAGHTY-MOATS Tara USA 1993 14:53:15

84 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 14:53:30

85 MEZDREA Andreea ROU 2001 14:53:45

86 DZHIMA Yuliia UKR 1990 14:54:00

87 YEGOROVA Polina KAZ 2001 14:54:15

88 GHILENKO Alla MDA 1992 14:54:30