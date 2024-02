Biathlon, Mondiali Junior Otepaa 2024: nelle sprint 12ma Martina Trabucchi e 27° Marco Barale

Proseguono ad Otepaa, in Estonia, i Mondiali Junior 2024 di biathlon: nella giornata odierna di gare in programma le sprint: in casa Italia 12° posto per Martina Trabucchi nella 7.5 km femminile e 27ma piazza per Marco Barale nella 10 km maschile.

Nella 7.5 km femminile affermazione della svedese Sara Andersson (1 errore in piedi) con il crono di 21’12″6, andando a precedere la tedesca Julia Tannheimer (9/10 al tiro), seconda a 9″0, e la bulgara Valentina Dimitrova (nessun bersaglio mancato), terza a 13″8. Dodicesimo posto per Martina Trabucchi (2 errori in piedi) a 1’27″0, più indietro Ilaria Scattolo (2 bersagli mancati), 29ma a 2’11″5, Linda Zingerle (9/10 al tiro), 30ma a 2’15″0, e Sara Scattolo (4 errori totali), 32ma a 2’28″5.

Nella 10 km maschile si impone il norvegese Isak Frey (2 errori), che conquista la medaglia d’oro con il tempo di 24’01″8, davanti al polacco Jan Gunka (nessun bersaglio mancato), d’argento a 10″6, ed al tedesco Linus Kesper (9/10 al tiro), di bronzo a 25″8. Il migliore degli azzurrini è Marco Barale (2 errori in piedi), 27° a 2’17″9, mentre Christoph Pircher (3 bersagli mancati) chiude 31° a 2’32″6, Felix Ratschiller (9/10 al tiro) si classifica 42° a 2’54″5, ed infine Nicolò Betemps (4 errori totali) termina 47° a 3’08″8.