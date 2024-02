Biathlon, IBU Cup Obertilliach I 2024: nelle sprint 12° David Zingerle e 16ma Francesca Brocchiero

Si è aperta ad Obertilliach, in Austria, la prima delle due tappe consecutive dell’IBU Cup 2023-2024 di biathlon: nelle sprint odierne in casa Italia si registrano il 12° posto di David Zingerle nella 10 km maschile e la 16ma posizione di Francesca Brocchiero nella 7.5 km femminile.

Nella 10 km maschile il podio è tutto norvegese, con la vittoria di Mats Oeverby (10/10 al tiro) in 23’34″7, davanti ai connazionali Sindre Fjellheim Jorde (2 bersagli mancati in piedi), secondo a 39″9, e Sverre Dahlen Aspenes (3 errori complessivi), terzo a 47″0.

Tutti gli azzurri si qualificano per l’inseguimento di sabato: vanno a punti David Zingerle (10/10 al poligono), 12° a 1’26″1, Nicola Romanin (3 errori totali), 29° a 2’44″2, e Daniele Cappellari (2 bersagli mancati), 38° a 3’19″8, mentre non muovono la classifica Michele Molinari (7/10 al tiro), 42° a 3’38″9, Michael Durand (2 errori al poligono), 50° a 4’23″0, e Cedric Christille (3 errori in piedi), 54° a 4’34″3.

Nella 7.5 km femminile affermazione della norvegese Ragnhild Femsteinevik (10/10 al poligono) in 21’49″5, la quale precede la transalpina Oceane Michelon (1 errore in piedi), seconda a 14″4, e l’austriaca Kristina Oberthaler (nessun bersaglio mancato), terza a 40″4.

In casa italiana vanno a punti Francesca Brocchiero (10/10 al tiro), 16ma a 1’36″2, Astrid Plosch (nessun bersaglio mancato), 27ma a 2’28″1, e Fabiana Carpella (2 errori in piedi), 30ma a 2’42″2, ma si qualificano per l’inseguimento di sabato anche Serena Del Fabbro (3 errori complessivi), 44ma a 3’16″1, e Birgit Schoelzhorn (6 bersagli mancati), 50ma a 3’46″3.