ATP Los Cabos 2024, Flavio Cobolli supera Marc Polmans nelle qualificazioni e vola al tabellone principale

A Los Cabos, in Messico, sede del torneo di categoria ATP 250, saranno presenti due italiani nel tabellone principale: a Matteo Arnaldi, infatti, si aggiunge Flavio Cobolli, numero 1 del seeding cadetto, che nell’ultimo turno delle qualificazioni supera l’australiano Marc Polmans con un duplice 6-3 in un’ora ed un quarto di gioco.

Nel primo set l’azzurro non sfrutta una palla break in apertura, ma poi Cobolli centra lo strappo a quindici nel terzo game, anche se prima di confermare l’allungo è costretto a cancellare un’opportunità per l’immediato controbreak. Il tennista italiano manca altre tre break point nel quinto gioco ed un’occasione nel settimo game, ma nel nono toglie a zero la battuta all’avversario e va a chiudere sul 6-3 dopo 35 minuti di gioco.

Nella seconda partita, invece, Cobolli cede il servizio a trenta nel terzo game, ma nel gioco successivo centra ai vantaggi l’immediato controbreak. Il game decisivo diventa il sesto, nel quale l’azzurro sfrutta un altro passaggio a vuoto al servizio di Polmans ed opera lo strappo a zero che lo porta sul 4-2. Cobolli cede appena due punti in tutto nei due turni successivi al servizio e vince per 6-3 dopo 40 minuti.

Le statistiche indicano come l’azzurro vinca 68 punti contro i 45 dell’australiano, salvando una delle due palle break concesse e sfruttandone ben quattro delle nove avute a disposizione. Cobolli mette in campo appena il 46% di prime di servizio, ma la resa è alta sia con la prima, con la quale vince il 78% dei punti, sia con la seconda, con la quale si attesta al 63%.