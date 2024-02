ATP Buenos Aires 2024, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori vincono il torneo di doppio!

Gli Argentina Open 2024 di tennis si tingono d’azzurro grazie alla vittoria nel tabellone di doppio maschile da parte della coppia numero 3 del seeding, composta dagli italiani Simone Bolelli ed Andrea Vavassori: a Buenos Aires, sulla terra battuta outdoor in finale viene sconfitto il duo accreditato della prima testa di serie e formato dall’iberico Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos, battuto con lo score di 6-2 7-6 (6) dopo un’ora e quaranta minuti.

Nel primo set la coppia azzurra si salva al deciding point del secondo game e poi opera il break, sempre al punto decisivo, nel terzo gioco. Bolelli e Vavassori dal 3-2 vincono otto punti di fila e volano sul 5-2 pesante, poi nell’ottavo gioco vanno sotto 30-40, annullano la palla break ed ancora una volta al punto decisivo chiudono sul 6-2 dopo 35 minuti di gioco.

Nella seconda frazione, invece, i servizi sono dominanti e non si arriva mai neppure al deciding point. Si va al tie break, che vede la coppia italiana scappare subito sul 4-0 e procurarsi poi tre championship point sul 6-3. Bolelli e Vavassori possono giocare i primi due col servizio a disposizione, ma non chiudono, ed anche la terza opportunità in risposta non va a buon fine. La coppia italiana, però, ottiene un altro minibreak e questa volta non perdona, chiudendo sull’8-6 e conquistando il titolo dopo 65′ di battaglia sportiva.

Le statistiche premiano la coppia italiana, che vince 67 punti contri i 55 degli avversari. Bolelli e Vavassori, che hanno il merito di cancellare tutte le tre palle break concesse, sfruttano invece due delle tre opportunità avute. Gli azzurri mettono in campo solo il 57% di prime ma vincono il punto nel 74% dei casi con la prima e nel 69% con la seconda.