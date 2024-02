America’s Cup, i convocati di Luna Rossa per la versione giovanile: c’è Gradoni, sei under 25 per Barcellona

Luna Rossa si sta preparando per partecipare alla America’s Cup. Il sodalizio italiano sarà impegnato nella prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo, che andrà in scena nelle acque di Barcellona tra agosto e settembre 2024. Ad aprire le danze sarà la Louis Vuitton Cup, ovvero il torneo degli sfidanti tra i ragazzi dello skipper Max Sirena, Ineos Britannia, Alinghi, American Magic e Orient Express: chi vincerà guadagnerà il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la Vecchia Brocca. A fare da contorno alla manifestazione sono state istituite, per la prima volta nella storica, due competizione di categoria: una riservata ai giovani (uomini) e una alle donne.

La UniCredit Youth America’s Cup si disputerà sempre in terra catalana tra il 17 e il 26 settembre. Luna Rossa ha diramato le convocazioni per l’evento, anche se la squadra giovanile sarà poi suscettibile di variazioni ed eventuali aggiunte. Al momento la rosa comprende Guido Gallinaro (timoniere), Gianluigi Ugolini (timoniere), Federico Colaninno (trimmer), Stefano Dezulian (trimmer) e Rocco Falcone (timoniere/trimmer). Il timoniere Marco Gradoni fa parte della squadra maggiore di Luna Rossa e lo abbiamo già ammirato a bordo durante le ultime regate preliminari, ma l’atleta è stato convocato anche nell’equipaggio under 25. La selezione è avvenuta dopo mesi di training e di test effettuati presso la base del team, durante specifiche sessioni di allenamento.

Si gareggerà con gli AC40, ovvero un monotipo foiling visto anche durante le ultime regate preliminari. Lo skipper Max Sirena ha dichiarato: “La rosa dei candidati era molto valida, perché costituita da atleti con un ottimo background, che nella propria carriera hanno raggiunto importanti risultati a livello mondiale se non, addirittura, qualificazioni olimpiche. In una scelta del genere si valutano non solo le caratteristiche tecnico – sportive, ma anche la passione, il carattere e la capacità di lavorare in team per raggiungere l’obiettivo comune. Adesso che abbiamo le squadre al completo, ci focalizzeremo sugli allenamenti e sul format di regata affinché i nostri velisti arrivino il più preparati possibile agli eventi di Barcellona. A tutti gli altri faccio un grande in bocca al lupo per i loro prossimi successi sportivi, certo che le nostre strade torneranno a incrociarsi“.

CONVOCATI LUNA ROSSA PER AMERICA’S CUP GIOVANILE

Guido Gallinaro (timoniere)

Gianluigi Ugolini (timoniere)

Federico Colaninno (trimmer)

Stefano Dezulian (trimmer)

Rocco Falcone (timoniere/trimmer)

Marco Gradoni (timoniere), presente anche con l’equipaggio maggiore di Luna Rossa