America’s Cup apre alle donne: prima volta storica a Barcellona, le convocate di Luna Rossa per le regate femminili

Luna Rossa si sta preparando per partecipare alla America’s Cup. Il sodalizio italiano sarà impegnato nella prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo, che andrà in scena nelle acque di Barcellona tra agosto e settembre 2024. Ad aprire le danze sarà la Louis Vuitton Cup, ovvero il torneo degli sfidanti tra i ragazzi dello skipper Max Sirena, Ineos Britannia, Alinghi, American Magic e Orient Express: chi vincerà guadagnerà il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la Vecchia Brocca. A fare da contorno alla manifestazione sono state istituite, per la prima volta nella storica, due competizione di categoria: una riservata ai giovani (uomini) e una alle donne.

La Puig Women’s America’s Cup si disputerà sempre in terra catalana tra il 5 e il 13 ottobre. Luna Rossa ha diramato le convocazioni per l’evento: per la prima volta la Coppa America aprirà al sesso femminile. La rosa comprende Giulia Conti (timoniera), Margherita Porro (timoniera), Maria Vittoria Marchesini (timoniera), Giovanna Micol (trimmer), Maria Giubilei (trimmer), Giulia Fava (trimmer) e Alice Linussi (trimmer). La selezione è avvenuta dopo mesi di training e di test effettuati presso la base del team, durante specifiche sessioni di allenamento.

Si gareggerà con gli AC40, ovvero un monotipo foiling visto anche durante le ultime regate preliminari. Simone Salvà, coach del programma Youth & Women’s, ha commentato: «Per quanto riguarda le donne, abbiamo esaminato moltissime atlete, tutte bravissime, e alla fine siamo riusciti a mettere in piedi un team eclettico, con esperienze, età e skill personali molto diverse. Ci sono persone più grandi, con enorme esperienza in regate internazionali e Olimpiadi e giovanissime cresciute sulle barche volanti. Questa sinergia è perfetta per creare il giusto mix di esperienza e tecnica che ci serve a bordo. Stanno lavorando molto bene insieme e fa piacere vedere che nonostante le differenze di età o il fatto che alcune non si conoscessero, si sia creato subito un bel feeling e sia nato un gruppo coeso e motivato».

CONVOCATE LUNA ROSSA AMERICA’S CUP FEMMINILE

