A che ora la finale Darderi-Bagnis, ATP Cordoba 2024: dove vederla in tv, programma, streaming

Prosegue la magica cavalcata di Luciano Darderi sulla terra rossa dell’ATP 250 di Cordoba 2024, dopo la vittoria in semifinale per 6-1 3-6 6-3 sul numero 26 al mondo Sebastian Baez. Questa sera l’azzurro tornerà in campo per la finale contro un altro padrone di casa argentino, Facundo Bagnis, con in palio la possibilità di conquistare il primo titolo della carriera nel Tour.

Un eventuale successo proietterebbe addirittura il 21enne italo-argentino nella top80 del ranking mondiale e per la precisione in 76ma posizione. Darderi, con l’accesso in finale, è comunque già certo di entrare finalmente tra i primi 100 e occuperebbe il 94° posto nella classifica ATP da lunedì prossimo. Chance importante anche per il suo avversario Bagnis, che aveva cominciato il torneo addirittura fuori dalla top200.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Darderi-Bagnis, finale del torneo ATP 250 di Cordoba 2024. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in diretta streaming su Sky Go, NOW Tv e Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO DARDERI-BAGNIS ATP CORDOBA

Domenica 11 febbraio

Ore 23.00 Finale ATP Cordoba Luciano Darderi-Facundo Bagnis – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA DARDERI-BAGNIS : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.