A che ora Eczacibasi Istanbul-Scandicci, Champions League volley femminile: dove vederla in tv e streaming

Mercoledì 21 febbraio (ore 17.00) si giocherà Eczacibasi Istanbul-Scandicci, andata dei quarti di finale della Champions League 2023-2024 di volley femminile. La formazione toscana farà visita alle Campionesse del Mondo, cercando di espugnare la fornace del Burhan Felek Salonu della metropoli turca. Le ragazze di coach Massimo Barbolini, reduci dalla sconfitta contro Milano nella semifinale di Coppa Italia, proveranno ad avere la meglio sulla corazzata anatolica. La Savino Del Bene ha già battuto le Tigri nella fase a gironi, conquistando il primo posto nel girone, ma ora si apre una nuovo capitolo nella fase a eliminazione.

Si preannuncia un confronto particolarmente serrato e avvincente, condito dal duello tra gli opposti: Ekaterina Antropova se la dovrà vedere con Tijana Boskovic, MVP degli ultimi due Mondiali vinti con la Serbia. La bomber italiana sarà sostenuta dalle schiacciatrici Zhu Ting e Britt Herbots, dalla palleggiatrice Maja Ognjenovic, dalle centrali Haleigh Washington e Ana Carolina Da Silva, dal libero Beatrice Parrocchiale. Dall’altra parte della rete, oltre a Boskovic, ci saranno i martelli Alexa Gray e Hande Baladin e la centrale Jovana Stevanovic.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Eczacibasi Istanbul-Scandicci, andata dei quarti di finale della Champions League 2023-2024 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in diretta live testuale su OA Sport, non è prevista la diretta tv. Gli orari sono italiani (a Istanbul sono due ore avanti rispetto a noi).

Guarda la Champions League di volley su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO ECZACIBASI ISTANBUL-SCANDICCI

Mercoledì 21 febbraio

Ore 17.00 Eczacibasi Dynavit Istanbul vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA ECZACIBASI ISTANBUL-SCANDICCI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.