A che ora Arnaldi-Hijikata oggi in tv, ATP Delray Beach: dove vederlo, programma, streaming

Si apriranno oggi, mercoledì 14 febbraio, gli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile del Delray Beach Open 2024 di tennis, torneo di categoria ATP 250: l’azzurro Matteo Arnaldi, numero 6 del seeding, affronterà nel secondo turno l’australiano Rinky Hijikata.

Quello odierno sarà il primo confronto in assoluto tra i due: il match si giocherà allo Stadium e sarà il terzo a partire dalle ore 17.00 italiane, ma comunque inizierà non prima delle ore 20.30 italiane. Ad aprire il programma sarà un incontro di doppio, seguito dalla sfida tra il transalpino Constant Lestienne e la wild card statunitense Patrick Kypson.

La diretta tv di Arnaldi-Hijikata del torneo di Rotterdam 2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP 250 DELAY BEACH 2024

Mercoledì 14 febbraio – Stadium

Dalle ore 17.00 italiane

S. Gonzalez / N. Skupski (1) – L. Broady / H. Hach Verdugo (Alt)

Non prima delle ore 19.00 italiane

Constant Lestienne (Francia) – Patrick Kypson (Stati Uniti, WC)

Non prima delle ore 20.30 italiane

Matteo Arnaldi (Italia, 6) – Rinky Hijikata (Australia) – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP DELRAY BEACH 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.