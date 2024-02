Ranking ATP, balzo di 60 posizioni per Luciano Darderi! Ora sono sei gli azzurri in top100

Dopo la conclusione dei tornei ATP 250 di Dallas, Cordoba e Marsiglia, è stato rilasciato questa mattina il ranking ATP aggiornato: in attesa dei possibili cambiamenti che potrebbero esserci a Rotterdam, considerando anche il nuovo sistema di attribuzione dei punti, resta immobile in termini di posizioni la top ten.

Resta quarto, ma perde 240 punti, non essendo sceso in campo, Jannik Sinner, che perde il punti di Montpellier 2023, ma torna a conteggiare quelli di Cincinnati. L’azzurro può superare Medvedev e salire al numero 3 vincendo a Rotterdam.

RANKING ATP

Lunedì 12 febbraio 2024

1 Novak Djokovic 9855

2 Carlos Alcaraz 9255

3 Daniil Medvedev 8765

4 Jannik Sinner 8070

5 Andrey Rublev 5050

6 Alexander Zverev 5030

7 Holger Rune 3695

8 Hubert Hurkacz 3595

9 Taylor Fritz 3150

10 Stefanos Tsitsipas 3025

Sale a sei il numero degli italiani nei primi 100: Luciano Darderi con la vittoria a Cordoba scala in un colpo solo ben 60 posizione e sale al 76° posto a quota 722. Oltre a quanto già detto per Jannik Sinner, recupera una posizione Lorenzo Musetti, che risale in 26ma piazza, mentre perdono due posizioni sia Matteo Arnaldi, che scivola al 43° posto, sia Lorenzo Sonego, in discesa in 48ma piazza.

Flavio Cobolli perde un posto ed è ora 72°. Si rinnova ancora una volta l’invasione azzurra tra i primi 200 del mondo, con la presenza nel complesso di altri nove italiani tra il 103° ed il 198° posto compresi: sono 15 dunque i tennisti del Bel Paese tra i migliori 200 del ranking ATP.

ITALIANI TRA I PRIMI 200

Lunedì 12 febbraio 2024

4 Jannik Sinner 8070

26 Lorenzo Musetti 1480

43 Matteo Arnaldi 1046

48 Lorenzo Sonego 975

72 Flavio Cobolli 779

76 Luciano Darderi 722

103 Fabio Fognini 605

108 Luca Nardi 586

113 Giulio Zeppieri 560

124 Matteo Berrettini 512

152 Andrea Vavassori 414

159 Andrea Pellegrino 397

183 Matteo Gigante 331

193 Mattia Bellucci 313

198 Marco Cecchinato 301