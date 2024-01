Volta a la Comunitat Valenciana 2024: programma, orari, tv, streaming, percorso

Prima vera e propria corsa a tappe di prestigio della stagione: mercoledì prossimo avrà inizio la 75a edizione della Volta a la Comunitat Valenciana. Una corsa storica che l’anno scorso è stata vinta in maniera rocambolesca da Rui Costa che scippò la leadership a Giulio Ciccone con un bellissimo colpo di mano.

Rui Costa che quest’anno non ci sarà, ma diversi corridori saranno al via tra cui il vincitore del Giro d’Italia 2022 Jai Hindley, il vincitore della Milano-Sanremo 2022 Matej Mohoric. Proveranno a fare grandi cose Pello Bilbao, Aleksandr Vlasov e Santiago Buitrago, mentre tra gli italiani ci saranno Jonathan Milan che cercherà gloria in volta e Filippo Zana che potrà essere competitivo anche nelle tappe più dure.

PERCORSO

Prima tappa che sarà subito mossa con salite che termineranno ai 17 km dalla conclusione, ma potrà già creare selezione, così come la seconda che presenta l’Alto Pla de Corrals (5 km al 3,9%), che scollina ai -9 dal traguardo. Terza tappa a Orihuela che lascerà spazio ai velocisti così come l’ultima a Valencia, mentre la penultima sarà la tappa regina con nel finale un GPM di prima categoria, l’Alto del Miserat (5,7 km al 9,3% con l’ultimo chilometro al 12,9%) prima di una rampa di un paio di chilometri al 7,4% nel finale.

PROGRAMMA VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA 2024

Mercoledì 31 gennaio: 1a tappa, Benicássim›Castellón (167km)

Giovedì 1 febbraio: 2a tappa, Canals›Mancom De La Valldigna (162.7km)

Venerdì 2 febbraio: 3a tappa, San Vicente Del Raspeig›Orihuela (161.3km)

Sabato 3 febbraio: 4a tappa, Teulada Moraira›Vall D’ebo (175.2km)

Domenica 4 febbraio: 5a tappa, Bétera›Valencia (93km)

DOVE VEDERE VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA 2024 IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (canale 211 di Sky, per gli abbonati)

Diretta streaming: Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go, DAZN, GCN

