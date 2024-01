VIDEO Ultimo allenamento di Jannik Sinner a Montecarlo: Simone Vagnozzi dà una chiara indicazione

Jannik Sinner è in partenza per l’Australia. L’altoatesino, dopo essersi speso non poco tra Alicante e Montecarlo per gli allenamenti, prenderà il volo per la terra dei canguri. Ci sarà da affrontare il primo Slam della stagione, gli Australian Open (14-28 gennaio). Sinner non affronterà alcun torneo ufficiale prima del Major. La decisione è quella di proseguire con la preparazione e di prendere parte all’esibizione del Kooyong Classic, dal 10 al 12 gennaio.

Nell’ultimo allenamento svolto nel Principato, il n.4 del mondo ha lavorato molto sulle variazioni di gioco, come palle corte, rovescio in back e discese a rete. È chiaro l’intento dello staff tecnico del giocatore italiano: arricchire il bagaglio tecnico per affrontare al meglio avversari che possono mettere in difficoltà Jannik per le sue caratteristiche di base.

In un video sui social si nota come le indicazioni di Simone Vagnozzi, coach del nostro portacolori, siano quelle di tentare spesso il cambio con il rovescio lungolinea e: “Tutte le volte che puoi, fammi quella smorzata lungolinea“. Una variazione sul tema per abituare Sinner all’esecuzione di un colpo che può mettere in difficoltà l’avversario, costringendolo a occupare una zona di campo non ideale.

Di seguito il video:

VIDEO ULTIMO ALLENAMENTO JANNIK SINNER A MONTECARLO

“Tutte le volte che puoi, fammi quella smorzata lungolinea”. Ultimo allenamento al Country Club di Monaco per Jannik Sinner: domani finalmente si vola in Australia! ✈️@JannikSinner_Up pic.twitter.com/fh2P18fxUY — Quindici Zero (@quindicizero) January 1, 2024

Foto: IPA Sport

Leggi tutte le notizie di Check-in su OA Sport...