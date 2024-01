VIDEO Sinner-Ruud 2-0: gli highlights del netto successo dell’italiano nel Kooyong Classic

Netta affermazione di Jannik Sinner nel secondo incontro del Kooyong Classic 2024. L’altoatesino (n.4 del ranking), impegnato nel torneo di esibizione a Melbourne in preparazione agli Australian Open, ha sciorinato una prestazione convincente e si è imposto per 6-2 6-3 contro il n.11 ATP, Casper Ruud.

Una partita da prendere per quello che è stata, senza niente in palio, che però ha dato conferma dell’ottima condizione di cui gode Sinner. Dopo aver chiuso in maniera molto convincente il 2023, con il sigillo in Coppa Davis, Jannik vuol dare seguito nel primo Slam del 2024, ovvero gli Australian Open.

Nella sfida in questione il 22enne di Sesto Pusteria ha messo in mostra tutto il proprio repertorio, con ottime soluzioni con il dritto e al servizio, aspetti nel suo gioco che talvolta non sono ben registrati. Ruud, da questo punto di vista, ha sofferto molto le accelerazioni dell’italiano, che da fondo soprattutto ha dominato.

Di seguito il video del match:

VIDEO SINNER-RUUD KOOYONG CLASSIC 2024

Foto: Grant Treeby

