VIDEO Sci alpino, Nicol Delago torna sul podio dopo 4 anni! La discesa dell’azzurra ad Altenmarkt

Torna il sorriso sul viso di Nicol Delago. Anche se non è arrivata una vittoria, e nemmeno un podio, per la nostra portacolori la gara odierna vale quasi come un successo. L’altoatesina, infatti, chiude ai piedi del podio nella discesa di Altenmarkt-Zauchensee (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024, dando un segnale forte alla sua stagione.

Sulla pista denominata Kälberloch, l’atleta azzurra è scesa con il numero 1 e ha sfruttato l’occasione, pennellando le curve e facendo andare gli sci nel migliori dei modi. Rimane al comando fino all’avvento di Sofia Goggia, centrando comunque il podio dopo gli arrivi delle padrone di casa Stephanie Venier e Mirjam Puchner, arrivando al terzo posto a pari merito.

Ad ogni modo, come detto, Nicol Delago chiude con un sorriso convinto la sua prova sulle nevi austriache. Al termine della gara ha parlato di vera e propria “rinascita” dopo diverse stagioni non semplici. Un podio lontano 4 anni che regala lacrime di gioia alla altoatesina.

VIDEO: LA DISCESA DI NICOL DELAGO



Foto: FISI Pentaphoto

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...