Sport in tv oggi (mercoledì 31 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 31 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. La stagione del ciclismo muove i suoi primi concreti passi con AlUla Tour e Volta a la Comunitat Valenciana. Il tennis è ripartito dopo gli Australian Open con tre tornei. Spazio alle Olimpiadi Invernali giovanili, a sci freestyle e snowboard.

Proseguono Coppa d’Africa e Coppa d’Asia per gli amanti del grande calcio internazionale. In serata abbuffata di basket con gli impegni di Milano e Virtus Bologna in Eurolega. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 31 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 31 gennaio

01.00 SPORT INVERNALI – Olimpiadi Invernali Giovanili (diretta streaming su Olympic Channel, Eurosport.it, Discovery+). Clicca qui per il calendario dettagliato di giornata.

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Thailandia Masters (diretta streaming su BWF)

08.00 TENNIS – WTA 250 Hua Hin, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.25 CICLISMO – AlUla Tour, seconda tappa: AlUla Winter Park-Sharaan Nature Reserve (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 12.30; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 12.30)

10.00 SNOOKER – German Masters (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.00 SCI ALPINO (Mondiali juniores) – SuperG femminile a Chatel (diretta streaming sul canale della Fis)

11.00 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Carabina 3 posizioni 50 metri femminile (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

12.00 SCI ALPINO (Mondiali juniores) – SuperG maschile a Chatel (diretta streaming sul canale della Fis)

12.00 TENNIS – WTA 500 Linz, primo/secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW). Errani-Potapova (primo turno, ore 12.00)

12.10 CICLISMO – Volta a la Comunitat Valenciana, prima tappa: Benicassim-Castellon (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 15.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 15.00)

12.30 TENNIS – ATP 250 Montpellier, primo/secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW). Cobolli-Monfils (primo turno, terzo match dalle 12.30 e il secondo non inizierà prima delle 14.30)

12.30 CALCIO (Coppa d’Asia, quarti di finale) – Bahrain-Giappone (diretta streaming su One Football)

13.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile ad Alleghe, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 PADEL – Exagon Cup (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, DAZN)

14.00 TIRO A VOLO (Coppa del Mondo) – Skeet a squadre miste, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

15.00 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Carabina 3 posizioni 50 metri maschile (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

17.00 CALCIO (Coppa d’Asia, quarti di finale) – Iran-Siria (diretta streaming su One Football)

17.55 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Slopestyle femminile a Mammoth Mountain, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 BASKET (Eurocup) – Turk Telekom-JL Bourg (diretta streaming su DAZN)

18.20 SCI FREESTLE (Coppa del Mondo) – Halfpipe femminile a Mammoth Mountain, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 BASKET (Eurocup) – Cedevita Olimpija-London Lions (diretta streaming su DAZN)

18.45 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Due partite: Brann-St. Polten, Lione-Slavia Praga (diretta streaming su DAZN)

19.00 CALCIO (Liga spagnola) – Barcellona-Osasuna (diretta streaming su DAZN)

19.00 BASKET (Eurolega) – Due partite: Monaco-Partizan Belgrado, Zalgiris Kaunas-Anadolu Efes Istanbul (diretta streaming su DAZN)

19.00 SURF (WSL Championship Tour) – Banzai Pipeline (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

19.30 BASKET (Eurocup) – Ulm-Aris Salonicco (diretta streaming su DAZN)

19.30 VOLLEY (Champions League, andata playoff) – Berlin Recycling Volleys-Tours (diretta streaming su Euro Volley Tv)

20.00 BASKET (Eurocup) – Trento-Buducnost (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 BASKET (Europe Cup) – Leiden-Varese (diretta streaming sul canale della FIBA)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (CEV Cup, andata quarti di finale) – Volero Le Cannet-Chieri (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 VOLLEY (Challenge Cup, semifinale d’andata) – Monza-Galatasaray Istanbul (diretta streaming su Euro Volley Tv)

20.15 BASKET (Eurolega) – Panathinaikos-Olimpia Milano (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.25 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Slopestyle maschile a Mammoth Mountain, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 BASKET (Eurolega) – Barcellona-Virtus Bologna (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-Burnley (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Premier League inglese) – Tottenham-Brentford (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 VOLLEY (Champions League, andata playoff) – ZAKSA Kedzierzyn Kozle-Halkbank Ankara (diretta streaming su Euro Volley Tv)

20.45 SCI FREESTLE (Coppa del Mondo) – Halfpipe maschile a Mammoth Mountain, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 BASKET (Eurocup) – Gran Canaria-Cluj Napoca (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Due partite: Benfica-Barcellona, Eintracht Francoforte-Rosengard (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Atletico Madrid-Rayo Vallecano (diretta streaming su DAZN)

21.15 CALCIO (Premier League inglese) – Liverpool-Chelsea (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

23.15 CALCIO (Copa de la Liga Profesional argentina) – Belgrano-San Lorenzo (diretta streaming su Mola Tv)

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

18:25 Sport2day Speciale Formula Uno con Giacomo Rauli: giornalista di Motorsport.com. Conduce: Beatrice Frangione. su sport2u.tv

19:30 Figure2u Roller Edition con Patrick Venerucci. Conduce: Fabrizio Testa. su sport2u.tv

20:00 Ginnasticomania BolOnIce 2024 con Ilia Malinin e Mae Meite. Conduce: Chiara Sani. su sport2u.tv

20:20 Eat&Fit2u con Fabrizio Borghetti – 3a puntata 2024 su sport2u.tv 21:00 Bike2u Conduce: Gian Luca Giardini su sport2u.tv

