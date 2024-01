LIVE Cobolli-Monfils, ATP Montpellier 2024 in DIRETTA: il romano cerca conferme dopo gli Australian Open

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 1° turno dell’ATP 250 di Montpellier tra Flavio Cobolli e Gael Monfils.

L’azzurro viene dal miglior torneo della carriera agli Australian Open, dove ha battuto Jarry e Kotov dopo essersi brillantemente qualificato, issandosi fino al 3° turno. Prime vittorie della carriera a livello Major per il giocatore romano, hanno fatto sì che il ranking di Cobolli svoltasse. Gioca a Montpellier, infatti, da numero 76 del mondo e l’occasione è ghiotta per salire ancora. Di fronte a lui, di sei posizioni e 51 punti nel ranking stilato lunedì 28 scorso, un nobile decaduto: Gael Monfils.

Il 37enne francese sta vivendo una ‘seconda giovinezza’ tennistica. Nel 2023 ha conquistato un titolo ATP a Stoccolma, il dodicesimo della sua carriera da oltre 850 partite nel circuito maggiore. Quest’anno per lui una sola vittoria agli Australian Open, contro Hanfmann, prima di arrendersi in 3 set ad Etcheverry. Il cemento indoor favorisce il servizio del francese, che sarà molto difficile da brekkare. Se Flavio riuscirà a ripetere la sicurezza mostrata nel primo Slam della stagione, è un match che può essere però giocato alla pari. Da fondo l’azzurro non è inferiore al francese, la superficie non pare essere troppo rapida, e ciò può favorirlo. Il pubblico chiaramente darà una mano all’ex semifinalista Slam.

Una vittoria sarebbe molto significativa anche perché al 2° turno ci sarebbe il vincente tra Zapata Miralles e Lestienne, non proprio Jannik Sinner e Novak Djokovic sul cemento indoor. Non resta che augurarvi dunque in buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Cobolli e Monfils, che prenderà il via come 2° sul Centrale, dopo Mmoh-Muller che inizierà alle 14.30.

