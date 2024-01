LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2024, tappa di oggi in DIRETTA: attesa per Zana, Piganzoli e Milan

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2024.

Si parte con la prima delle cinque tappe in programma: si va da Benicàssim a Castellò, per un totale di 166 km, nella quale i corridori si sfideranno per andare a prendersi la prima maglia gialla della corsa iberica.

Il percorso comprenderà tre GPM, fra cui quello del Deserto de Las Palmas, a meno di 20 km del traguardo, che potrebbe portare indecisione in corsa: sprint a ranghi completi o arrivo con un drappello ridotto di uomini? La parola alla strada.

Tra i favoriti della gara, per la generale, ci sono: Aleksandr Vlasov e Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) che Brandon McNulty e Pavel Sivakov (UAE Emirates) e Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), senza dimenticare Einer Rubio (Movistar).

In ottica italiana invece, su diversi terreni, vi saranno da osservare: Filippo Zana (Team Jayco AlUla), Davide Piganzoli (Team Polti Kometa) e Jonathan Milan (Lidl-Trek).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2024. Appuntamento alle 14.00 per tutti gli aggiornamenti sulla breve corsa a tappa spagnola.

