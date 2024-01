Sport in tv oggi (mercoledì 17 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 17 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Inizia il secondo turno agli Australian Open: il primo Slam della stagione di tennis regalerà grande spettacolo sul cemento di Melbourne. Proseguono gli Europei di pallamano maschile e i tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda l’hockey prato.

Da non perdere nella notte la seconda tappa del Tour Down Under per gli amanti di ciclismo. Per gli sport invernali andranno seguiti la prova cronometrata della discesa maschile a Kitzbuehel, il parallelo a squadre di snowboard a Bad Gastein, le qualificazioni dello slopestyle maschile a Laax, il salto con gli sci maschile a Szczyrk. Prosegue la Dakar con la decima tappa.

Abbuffata di volley con gli impegni in Champions League di Trento, Piacenza e Civitanova. Proseguono Coppa d’Africa e Coppa d’Asia per gli amanti del grande calcio internazionale. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 17 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 17 gennaio

01.00 TENNIS – Australian Open, secondo turno (diretta tv su Eurosport 1-2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN). Cobolli-Kotov (ore 01.00), Musetti-Van Assche (secondo match dalle ore 01.00), Sinner-de Jong (ore 02.00), Arnaldi-de Minaur (secondo match dalle ore 02.00)

01.40 CICLISMO – Tour Down Under, seconda tappa: Norwood-Lobethal (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+; RaiSportHD e Rai Play alle 06.30)

05.00 MOTORSPORT – Dakar, decima tappa: AlUla-AlUla (sintesi su Eurosport 2, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN alle ore 21.00)

05.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Open d’India (diretta streaming su BWF Tv)

09.45 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Slopestyle maschile a Laax, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

11.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Prova cronometrata discesa libera maschile a Kitzbuehel (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 HOCKEY PRATO (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Spagna-Egitto (diretta streaming su watch.hockey)

12.30 CALCIO (Coppa d’Asia) – Libano-Cina (diretta streaming su One Football)

14.00 SNOOKER – World Grand Prix (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 14.30; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 14.30)

14.15 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Parallelo a squadre a Bad Gastein (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.15 HOCKEY PRATO (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Austria-Corea del Sud (diretta streaming su watch.hockey)

14.30 CALCIO (amichevole Under 19) – Italia-Spagna (diretta streaming sul sito della FIGC)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Coppa Italia, quarti di finale) – Inter-Fiorentina (diretta streaming sul canale YouTube della FIGC)

15.30 CALCIO (Coppa d’Asia) – Tajikistan-Qatar (diretta streaming su One Football)

15.30 PALLAMANO (Europei) – Norvegia-Portogallo (diretta streaming su EHF Tv)

16.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Catania-Napoli (diretta streaming su Futsal Tv)

16.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS104 maschile a Szczyrk (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

17.00 CALCIO FEMMINILE (Coppa Italia, quarti di finale) – Sampdoria-Juventus (diretta streaming sul canale YouTube della FIGC)

17.00 HOCKEY PRATO (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Belgio-Ucraina (diretta streaming su watch.hockey)

17.10 VOLLEY (Champions League) – CESKE Budejovice-Guaguas (diretta streaming su Euro Volley Tv)

17.30 BASKET FEMMINILE (Eurolega) – CBK Mersin-Virtus Bologna (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

18.00 CALCIO (Coppa d’Africa) – Marocco-Tanzania (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.com)

18.00 VOLLEY (Champions League) – Due partite: Jastrzebski Wegiel-Luneburg, Ziraat Bankasi Ankara-Olympiakos (diretta streaming su Euro Volley Tv)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Challenge Cup, ritorno quarti di finale) – Voluntari 2005-Novara (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 BASKET (Eurocup) – Prometey-BC Wolves (diretta streaming su DAZN)

18.00 PALLAMANO (Europei) – Danimarca-Olanda (diretta streaming su EHF Tv)

18.00 CALCIO (amichevole Under 18) – Spagna-Italia (diretta streaming sul sito della FIGC)

18.30 BASKET (Eurocup) – Cedevita Olimpija-Venezia (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.30 BASKET (Eurocup) – Hapoel Tel Aviv-Paris (diretta streaming su DAZN)

19.00 BASKET (Eurocup) – Aris Salonicco-Buducnost (diretta streaming su DAZN)

19.00 VOLLEY (Challenge Cup, ritorno quarti di finale) – Monza-Levski Sofia (non è prevista diretta tv/streaming)

19.15 HOCKEY PRATO (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Giappone-Irlanda (diretta streaming su watch.hockey)

19.30 BASKET (Eurocup) – Tre partite: Amburgo-Besiktas, JL Bourg-Lietkabelis, Ulm-Cluj Napoca (diretta streaming su DAZN)

19.30 BASKET FEMMINILE (Eurocup, ottavi di finale) – Gara-2: Venezia-Arka Gdynia (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

19.30 VOLLEY (Champions League) – Berlin Recycling Volleys-Piacenza (diretta streaming su DAZN)

19.30 VOLLEY (Champions League) – Praga-Arcada Galati (diretta streaming su Euro Volley Tv)

20.00 SNOOKER – World Grand Prix (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 BASKET (Champions League, ottavi di finale) – Gara-3: Cholet-Sassari (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASKET FEMMINILE (Eurolega) – Lione-Schio (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

20.00 VOLLEY (Champions League) – Due partite: Benfica-Halkbank Ankara, Tours-Lubiana (diretta streaming su Euro Volley Tv)

20.30 VOLLEY (Champions League) – Civitanova-Maaseik (diretta streaming su DAZN)

20.30 VOLLEY (Champions League) – Trento-Asseco Resovia (diretta streaming su DAZN)

20.30 VOLLEY (Champions League) – ZAKSA Kedzierzyn Kozle-Roeselare (diretta streaming su Euro Volley Tv)

20.30 BASKET (Eurocup) – London Lions-Joventut Badalona (diretta streaming su DAZN)

20.30 PALLAMANO (Europei) – Slovenia-Croazia (diretta streaming su EHF Tv)

21.00 BASKET (Eurocup) – Gran Canaria-Turk Telekom (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Coppa d’Africa) – RDC Congo-Zambia (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.com)

