ATP Cagliari 2024: Lorenzo Musetti rinasce in Sardegna e conquista la finale

L’aria italiana fa bene a Lorenzo Musetti. Il tennista toscano ritrova il sorriso nel Challenger di Cagliari, conquistando la finale di un torneo che per i protagonisti presenti non aveva nulla da invidiare ad un ATP 250. Musetti torna a giocare una finale dopo l’ultima nell’ottobre 2022 a Napoli (vittoria con Berrettini) e lo fa battendo il colombiano Daniel Elahi Galan in due set con il punteggio di 6-1 6-4 dopo poco meno di un’ora e mezza di gioco.

Adesso il sogno è quella di una finale tutta italiana, visto che nell’altra semifinale si affronteranno Luciano Darderi e l’argentino Mariano Navone, che scenderanno in campo tra pochi minuti. Sicuramente c’è la possibilità e la speranza di un derby azzurro.

Tornando alla partita, sicuramente è stato un buonissimo Musetti, che ha ottenuto il 74% dei punti quando ha servito la prima, mentre da migliorare il rendimento con la seconda (47%). Tante le palle corte avute a disposizione (12) dall’azzurro.

Musetti rompe subito l’equilibrio nel terzo game, strappando il servizio al colombiano. L’azzurro ha il pieno controllo della partita e ottiene il break a zero nel sesto gioco. Un primo set che scivola agevolmente sul 6-1 in favore del nativo di Carrara.

Galan riesce a salvare due palle break in apertura di secondo set e poi un’altra ancora nel terzo gioco. Alla fine Musetti riesce a strappare a zero il servizio al colombiano, ma quest’ultimo reagisce prontamente e trova il controbreak immediato. Musetti torna avanti ancora di un break nel nono game e alla fine chiude sul 6-4 il secondo set.