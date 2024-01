LIVE Berlino-Piacenza, Champions League volley 2024 in DIRETTA: in palio il primato nel girone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Berlino-Piacenza, match valido per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi della Champions League di volley maschile 2023-2024. Oggi si scopriranno le prime 5 squadre che si qualificheranno direttamente ai quarti di finale e la formazione di Andrea Anastasi è in piena corsa.

Nonostante i numerosi infortuni che hanno colpito Piacenza in questa prima parte di stagione la situazione in Champions League è più che positiva: gli emiliani sono in testa alla pool C con 12 punti 4 vittorie e 1 sconfitta e oggi si giocheranno il passaggio diretto ai quarti di finale. Il Berlino occupa invece la seconda posizione con 10 punti 3 vittorie e 2 sconfitte. La prima discriminante per la classifica è il numero di vittorie, se Piacenza dovesse quindi vincere, con qualsiasi risultato, sarebbe certa del primo posto nel girone e del passaggio ai quarti di finale, in caso di sconfitta da 3 punti a vincere la pool C sarebbero invece i tedeschi, mentre in caso di sconfitta al tie-break ad avere la meglio sarebbero Romanò e compagni grazie al miglior quoziente set. L’augurio è quello che Riccardo Lucarelli, alle prese con un piccolo problema fisico nell’ultimo match di SuperLega, possa essere della partita. Nel match d’andata Piacenza si impose, non senza faticare, con un 3-1.

