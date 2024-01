LIVE Trento-Asseco Resovia, Champions League volley 2024 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della sesta e ultima giornata della pool B di Champions League maschile di pallavolo tra la Itas Trentino e l’Asseco Resovia. L’Itas Trentino va a caccia del percorso netto nella sfida casalinga di mercoledì sera, 17 gennaio alle 20.30 contro l’Asseco Resovia.

La squadra di Soli, infatti, ha vinto tutte le partite fin qui disputate in Champions, mentre la squadra polacca ha bisogno di un successo per tenere viva la fiammella della speranza di qualificarsi per gli ottavi di finale. Trento in stagione finora ha perso solo due volte, in semifinale di Supercoppa contro Perugia e in campionato a Modena nel girone di andata e guida la classifica di Superlega con 3 punti di vantaggio su Perugia. L’Asseco, invece, occupa la quarta posizione del campionato polacco a 7 punti dalla vetta occupata dallo Jastrzebsski. L’Asseco, allenato dal tecnico azzurro Giampaolo Medei, ha perso una sola partita delle ultime cinque disputate in campionato.

L’alzatore della formazione polacca è il campione d’Europa Fabian Drzyzga, alzatore della Nazionale polacca, mentre l’opposto è un campione olimpico come Stephen Boyer che in Italia ha giocato a Verona qualche anno fa prima di trasferirsi prima in Medio Oriente e poi in Polonia. in banda i titolari sono due vecchie conoscenze del campionato italiano, lo sloveno Klemen Cebulj che in Italia ha giocato a San Giustino, Ravenna, Civitanova e Milano prima di trasferirsi in Polonia e lo statunitense Torey Defalco che dal 2019 al 2021 ha vestito la maglia di Vibo Valentia e da quest’anno è in forza all’Asseco.

Al centro i titolari sono il polacco Jakub Kochanowski, nazionale, da quattro anni in forza all’Asseco e un altro polacco, Karol Klos, arrivato lo scorso anno dallo Skra Belchatow. Il libero è Pawel Zatorski, anche lui nazionale polacco.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sesta e ultima giornata della pool B di Champions League maschile di pallavolo tra la Itas Trentino e l’Asseco Resovia, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 20.30!

